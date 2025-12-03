Ferran Torres confirma su buen momento de forma de cara al gol en el regreso al Camp Nou

El delantero del Barcelona, con sus tres tantos en su vuelta al estadio azulgrana, ha igualado los 54 que firmó Laudrup, además de igualar a Lewandowski y Muriqi con ocho en la cuenta personal de máximos anotadores de LaLiha

Ferran Torres sigue sumando buenas noticias en la que es su quinta temporada en el Barcelona. El delantero de 25 años sentenció en el día de ayer el encuentro contra el Atlético de Madrid, haciendo un gol y siendo importante saliendo desde el banquillo. Por ello, el jugador sigue aprovechando las oportunidades que le da Hansi Flick, pese a la dura competencia con Lewandowski. En este sentido, el ex del Valencia ha igualado en ocho los tantos que lleva el polaco en LaLiga, además de llegar a la misma cifra que alcanzó Laudrup en su época de azulgrana: 54.

Ferran Torres sigue dándole luz verde a Hansi Flick

Ferran Torres volvió a ser suplente contra el Atlético de Madrid, en el encuentro correspondiente a la jornada 19 de LaLiga EA Sports, que se debió de adelantar por la coincidencia con la Supercopa de España. En este sentido, Hansi Flick apostó de nuevo por el tridente formado por Lamine Yamal, Lewandowski y Raphinha, tal y como ocurrió en el encuentro del pasado domingo ante el Alavés. Sin embargo, el ex del Valencia sigue respondiendo a las oportunidades que le brinda del técnico alemán, sobre todo desde el regreso al Camp Nou del conjunto culé. De esta manera, el delantero de 25 años sí fue titular frente al Athletic Club, en el duelo del pasado 22 de noviembre. El exfutbolista del Manchester City firmó un doblete contra los de Ernesto Valverde para acompañar en los tres puntos que se llevaron los locales en este caso.

No obstante, pese a no ver puerta contra el conjunto de Coudet, Ferran Torres estuvo más acertado de cara al gol ante los de Simeone, donde hizo el tercero y definitivo para seguir situándose en lo más alto de la tabla del campeonato doméstico. Por ello, tal y como ha informado Fran Martínez en su cuenta de X, Ferran Torres igualó en el día de ayer contra el Atlético de Madrid los 54 tantos que firmó Laudrup en su etapa como jugador del Barcelona. Además, el actual delantero del conjunto de Hansi Flick ha conseguido esta cifra en 8919 minutos, por los 18.607 minutos del exfutbolista de Dinamarca. Por otra parte, el ex del Valencia ha alcanzado los ocho tantos con la camiseta azulgrana, como Lewandowski y Muriqi, Por ello, tan solo le queda por delante de Kylian Mbappé, que lleva 14 con el Real Madrid esta temporada en LaLiga.

Ferran Torres, con confianza pese a la competencia de Lewandowski

De esta manera, Ferran Torres podría ser titular contra el Betis en La Cartuja este fin de semana, si Hansi Flick lo considera, con el objetivo de premiar el buen estado de forma del ex del Valencia. El delantero del Barcelona viene de tener un regreso al Camp Nou donde ha anotado tres goles, ante el Athletic Club y Atlético de Madrid, por lo que su opción de entrar de inicio ante los de Pellegrini puede ser real, ya que lleva dos encuentros seguidos siendo suplente, en los que el técnico alemán ha comenzado con el tridente de gala.