Simeone, sobre Raphinha: "No sé cómo no ganó el Balón de Oro"

El entrenador del Atlético de Madrid analizó el encuentro que firmó su equipo tras la derrota ante el Barcelona en el Spotify Camp Nou, que tuvo la mala noticia de las lesiones de Johnny Cardoso y Álex Baena

El Atlético de Madrid cayó derrotado en su visita al Barcelona, en el encuentro correspondiente a la jornada 19 de LaLiga EA Sports. El conjunto de Simeone se vio penalizado por la falta de eficacia en los últimos metros, ya que tan solo remató dos veces a puerta en todo el partido. De esta manera, el técnico del Atlético de Madrid analizó sus sensaciones en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para valorar lo que supone romper esta racha de siete partidos ganados conseguidos, además de valorar el estado de Johnny Cardoso y Álex Baena.

Simeone, muy claro tras la derrota

De esta manera, Simeone valoró al derrota del Atlético de Madrid ante el Barcelona: "Empezamos bien. Pero ellos lograron hacernos daño por dentro, con la pelota filtrada por dentro. En el segundo tiempo fue al contrario: ellos empezaron un poquito mejor pero, a partir de los 20 minutos, fuimos nosotros los que buscamos el partido. No la pudimos completar, pero me gustó el equipo. Sabemos que ellos tienen muy buen pie y que juegan con mucha gente por dentro para que aparezca desorden en los centrales rivales, y hoy les salió muy bien".

Por otro lado, el entrenador del Atlético de Madrid apuntó lo que le pidió a sus jugadores: "Dijimos de replicar el partido que habíamos hecho con el Inter, que les impedimos que metieran pelotas por dentro para obligarles jugar por los costados y generarles dificultades. En el descanso dijimos eso: si les dejamos jugar por dentro, van a ir bien. Me gustó la actitud con la que el equipo terminó, sin miedo, buscando el partido. Ante el Barcelona hay que correr mucho y es difícil sacársela". Además, sobre Raphinha destacó que le "encanta. Juega de todo, donde le pongan. Y hace goles preciosos. No sé cómo no ganó el Balón de Oro. Yo lo elijo a él".

Además, Simeone habló de la figura de Álex Baena: "Es un jugador diferencial nuestro. Está creciendo muchísimo y tiene personalidad y valentía para jugar en cualquier lugar que le indiques. Una pena su lesión y en el inicio del partido. Movió el cambio que esperábamos hacer más tarde, desgraciadamente"

Jan Oblak reconoce la superioridad del Barcelona

Por otra parte, Jan Oblak fue uno de los elegidos del Atlético de Madrid en hablar tras la derrota ante los de Hansi Flick. De esta manera, el portero esloveno valoró el partido de los de Simeone: "El Barcelona fue superior, sí. Al final hemos tenido dos ocasiones que podíamos haber empatado, no lo conseguimos y en el último segundo marcaron el tercero. Infelizmente no nos llevamos los puntos, cortamos una racha buena y tocar seguir adelante. Nos ha faltado gol. Hemos encajado gol y nos ha faltado alguno más para poder ganar el partido. El Barcelona ha hecho un gran partido, con ocasiones, no las aprovecharon y nosotros lo intentamos, hemos tenido dos ocasiones para empatar, pero no ha sido posible.

Por último, Jan Oblak siguió dando detalles y apuntando qué le faltó al Atlético de Madrid: Sufrimos bastante con los balones por dentro, han entrado demasiado fácil y lo hemos hablado, pero con la calidad que tienen, han conseguido encontrar espacio y nos han hecho mucho daño entre el central y el lateral".