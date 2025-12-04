Se calienta la salida del Atlético de Madrid de Raspadori que no lo ve con malos ojos

El extremo italiano no está teniendo mucho protagonismo en el Atlético de Madrid ya que Diego Pablo Simeone no termina de confiar en él. Esto provoca que haya equipos que ven en el italiano una oportunidad de mercado que no están dispuestos a dejar pasar en el inminente mes de enero

Se puede decir, sin miedo a equivocarse, que Giacomo Raspadori no ha sido uno de los fichajes realizados el pasado verano en los que más ha acertado el Atlético de Madrid ya que el extremo italiano no está gozando de excesivo protagonismo por la falta de confianza que tiene Diego Pablo Simeone en él el cual prefiere a otros compañeros. Esta situación ha provocado que el futbolista sea visto como una oportunidad de mercado para otros clubes como es el caso de la AS Roma que mantiene contactos con su entorno para intentar ficharlo en el mercado de invierno que se abre en unas semanas.

Giacomo Raspadori se ha mostrado partidario de seguir en el Atlético de Madrid, en el que espera su oportunidad, a pesar de sus pocos minutos que ha disfrutado, actualmente sólo ha disputado 291 minutos repartidos en 11 partidos. Pero esta situación hace que no se pueda descartar absolutamente nada en un mercado de invierno en donde muchos son los futbolistas que buscan un cambio de aires en busca de los minutos que no tienen, más cuando hay Mundial al final de la temporada. Con esta tesitura, La Gazzetta dello Sport informa de que la AS Roma tiene en su agenda a Giacomo Raspadori, futbolista del Atlético de Madrid.

La Roma quiere a Raspadori y el futbolista del Atlético de Madrid no se cierra a salir en el mercado de fichajes de invierno

Giacomo Raspadori es un antiguo deseo de Gian Piero Gasperini, entrenador de fútbol que ya lo quiso para la Atalanta y que ahora desea la incorporación del italiano para la AS Roma al cual dirige actualmente.

Desde Italia señalan que la AS Roma está en contacto con el entorno del jugador, pero que aún no ha negociado con el Atlético de Madrid el cual el pasado pagó 22 millones de euros al Nápoles para lograr el fichaje del atacante de 25 años. Un Raspadori que, a pesar de ser un recién llegado y de tener contrato con el club rojiblanco hasta el 30 de junio de 2030, está abierto a la idea de incorporarse a la AS Roma.

Un movimiento que no es sencillo porque el Atlético de Madrid no está por la labor de regalar a un futbolista del que al menos querrá recuperar la inversión realizada. Una operación que podría satisfacer a todos es la cesión con una opción de compra en torno a esos 22 millones de euros que se gastó en su día el Atlético de Madrid en Raspadori.

Las palabras de Raspadori ante la falta de minutos en el Atlético de Madrid

Dicho supuesto deseo de marcharse del Atlético de Madrid en enero es un mensaje contradictorio a lo que dijo Raspadori de manera pública hace unos días. El italiano expresó recientemente su deseo de ganarse un sitio en el equipo que entrena Diego Pablo Simeone. "Eso es seguro, creo que cualquier jugador quiere jugar siempre. Se trabaja para jugar, pero estoy muy feliz, estoy trabajando y espero mi oportunidad para hacerlo mejor".