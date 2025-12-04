Palmeiras le negó el fichaje de Patrick de Paula al Atlético de Madrid: "Fue el que más se acercó"

El ex de Palmeiras reconoce que el Atlético de Madrid estuvo cerca de ficharle, pero que el club brasileño se negó a dejarle salir, perdiendo así la oportunidad, de momento, de jugar en España

El Atlético de Madrid se propuso, en estos dos últimos mercados de fichajes, sacudir el periodo de traspasos y llevar a cabo una revolución en la plantilla para competir con Real Madrid y Barcelona. Para ello, el conjunto rojiblanco ha mezclado futuro y presente para apostar por un proyecto de futuro con impacto inmediato. En la lista de deseos figuraba Patrick de Paula, jugador por aquel entonces de Palmeiras que se negó al fichaje del brasileño por el Atlético de Madrid, según ha desvelado el propio jugador en una entrevista con Terra Esportes.

Palmeiras negó el fichaje de Patrick de Paula por el Atlético de Madrid

El centrocampista del Estoril y ex del Palmeira, ha reconocido que estuvo cerca de fichar por el Atlético de Madrid, que fue el club que más se acercó cuando pretendía abandonar el conjunto brasileño. Patrick De Paula también ha especificado que, si no fuese por la negativa del Palmeiras a dejarlo ir, jugaría a las órdenes de Simeone. “El Atlético de Madrid fue el que más se acercó. Hubo conversaciones con Palmeiras y mis agentes. Estuvimos en eliminatorias, en la final de la Libertadores y el club decidió no liberarme”, comenzó contando el futbolista. “Mi deseo era buscar nuevos retos, pero el Palmeiras decidió no dejarme ir, y lo entiendo. Es el club que me formó, y estaba muy feliz. En ese momento, el Palmeiras, mis agentes y yo decidimos quedarnos”, sentencia.

Tras perder la oportunidad de fichar por el cuadro rojiblanco, Patrick de Paula fichó par Botafogo, para finalmente decantarse por la opción de Portugal, motivado por el idioma, la cultura y el escaparate que supone de cara a jugar en Europa. “También llegaron otras ofertas, pero elegí Portugal porque es la puerta de entrada a Europa. Me resulta más fácil adaptarme por el idioma y la cultura. Es una buena liga, un buen campeonato y un buen escaparate”, subraya el ex jugador de Palmeiras.

Los centrocampista por los que apuesta el Atlético de Madrid

Desde entonces, el Atlético de Madrid ha reforzado la parcela del centro del campo con varios jugadores de talla mundial. Gallagher fue el primero en llegar para la medular, aunque su participación no ha sido la esperada debido a su rendimiento. Para esta temporada que ya se desarrolla, el Atlético de Madrid incorporó a la plantilla a Álex Baena y a Johnny Cardoso, además de contar el inglés, el mejor Pablo Barrios y el renacer de Koke, que vuelve a ser clave para Simeone en el centro del campo del Atlético de Madrid.