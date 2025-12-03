La plantilla del Atlético de Madrid confía: "Seguimos en la pelea por LaLiga"

La plantilla del Atlético de Madrid lamenta la oportunidad perdida ante el Barcelona para asaltar el liderato, pero confía en que no será la única que tengan durante la temporada

El Atlético de Madrid no pudo contra el Barcelona en el Camp Nou y desaprovechó una oportunidad de oro para asaltar el liderato. El equipo rojiblanco, con una victoria, destronaba al conjunto blaugrana que aumenta su distancia en relación al combinado colchonero. Aún así, el Atlético de Madrid sigue en la pelea por el campeonato liguero y así lo han demostrado Pablo Barrios y Álex Baena tras el pitido final.

El centrocampista almeriense del Atlético de Madrid no consideró que la derrota ante el Barcelona en el Spotify Camp Nou (3-1) haya sido una oportunidad perdida para meterse de lleno en la lucha por el título. "Seguimos en la pelea; LaLiga es muy larga. Quedan muchos puntos por jugar y hay que seguir", ha declarado Baena, quien adelantó a su equipo a los 19 minutos. Barrios, por su parte, lamenta la oportunidad perdida ante el Barcelona, aunque destaca que aún quedan "muchos puntos en juego". "Hoy era una oportunidad muy grande para posicionarnos ahí. Pero queda mucho, muchos puntos en juego. A pensar ya en el partido ante el Athletic", subraya.

El Atlético de Madrid debe mejorar los números fuera del Metropolitano

Para volverse a acercar al Barcelona y asaltar LaLiga, el Atlético de Madrid debe mejorar los números fuera del Metropolitano, ya que solo ha logrado 9 puntos en 7 partidos disputados. En cualquier caso, Baena admitió que la asignatura pendiente de este Atlético sigue siendo a domicilio: "Es verdad que fuera de casa no hemos tenido los puntos que querríamos, a pesar de haber hecho buenos partidos y, si queremos estar en la pelea, tenemos que ganar fuera de casa". Barrios subrayó las palabras del almeriense y pidió contundencia como visitante. "En casa prácticamente hemos ganado casi todos los partidos. Hay que mejorar a domicilio. No sé en qué, pero si lo supiésemos lo haríamos", aclara.

El plan del Atlético de Madrid frente al Barcelona

Aún así, Baena dijo estar satisfecho con la actuación de su equipo. "Hemos hecho un buen partido, pero este tipo de partidos se definen por pequeños detalles y hoy no cayeron a nuestro favor. El plan del partido era atacar su espalda, pero al final no ha salido del todo bien porque hemos perdido", analizó el andaluz que anotó el único gol de la noche en un balón a la espalda de la defensa del Barcelona, trazando el plan inicial diseñado por el Atlético de Madrid. "Sabemos cómo juega el Barça con la línea defensiva. Sabíamos que una de las opciones para hacer daño era como en el gol de Baena. Después del gol nos hemos precipitado, faltaban un par de pases antes de buscar esa profundidad. Como hicimos en la segunda parte, donde sí tuvimos más ocasiones de gol", sentenció Barrios.