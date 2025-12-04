Le Normand vuelve en el momento más oportuno para aliviar las bajas de Simeone

El central francés ha vuelto a completar la sesión de entrenamiento y apunta a que podría volver a jugar este sábado ante el Athletic, para el que Simeone cuenta con la baja seguro de Giménez en defensa

El Atlético de Madrid sigue preparando el choque del próximo sábado frente al Athletic Club en San Mamés (21:00 horas) para el que podría recuperar a Robin Le Normand, ya que hoy ha vuelto a completar una sesión de entrenamiento con el equipo y está a la espera de recibir el alta médica por parte de los servicios médicos rojiblancos.

Sin duda sería una grandísima noticia para Diego Pablo Simeone que no ha podido contar con el central galo desde que cayera lesionado en el duelo de Champions ante el Union Saint Galloise el pasado 4 de noviembre. Y es que la posible vuelta del internacional español llega apenas dos días después de que conocerse una nueva lesión en el eje de la zaga colchonera con José María Giménez, que tras las pruebas médicas a las que fue sometido ayer se conoció que sufre "una lesión muscular de bajo grado en el muslo derecho", por lo que no llegará a tiempo a la cita de San Mamés.

Los otros dos jugadores que acabaron lesionados en el Camp Nou fueron Johnny Cardoso y Álex Baena, que también fueron examinados. "El centrocampista estadounidense, quien se retiró del encuentro en el minuto 14, sufre una fuerte contusión en el ángulo posteroexterno de la rodilla izquierda sin lesiones articulares asociadas. Por su parte, el mediocentro español, que abandonó el césped en el 62', sufre una lesi��n muscular de bajo grado en el muslo izquierdo", detalla el parte médico rojiblanco, que no ofrece un tiempo determinado de baja: "Todos ellos realizarán sesiones de fisioterapia y trabajo de readaptación y la evolución de sus lesiones determinará su regreso a la competición".

Así, la baja de Álex Baena para el choque ante el Athletic también se da por segura siendo Cardoso el único con opciones de poder llegar a tiempo a San Mamés. También es muy probable que Marcos Llorente, que sufrió una dolencia muscular hace una semana y media ante el Getafe, tampoco esté disponible para Simeone.

El Athletic, rival del sábado, podría recuperar a Iñaki Williams

La plantilla del Athletic Club ha entrenado en Lezama tras la derrota encajada el miércoles frente al Real Madrid con la principal novedad de la presencia de Iñaki Williams en el grupo a dos días para la visita el sábado a San Mamés del Atlético de Madrid.

El delantero se ha perdido los ocho últimos partidos, seis de Liga y dos de Liga de Campeones, a causa de la lesión muscular severa en el aductor largo de la pierna derecha que sufrió el pasado 22 de octubre en el partido frente al Qarabag. Desde esa fecha, la de este jueves ha sido la primera sesión en la que se ha visto al mayor de los Williams trabajando con sus compañeros después de haber realizado trabajo individual.