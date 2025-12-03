Preocupación por la nueva lesión de Giménez: "Creo que me he roto"

El central uruguayo acabó el partido del Camp Nou lesionado y todo apunta que se perderá varias jornadas, al igual que Álex Baena y Cardoso, que también serán sometidos a pruebas médicas

Además de la derrota del Camp Nou, el Atlético de Madrid se volvió de Barcelona con hasta tras jugadores con molestias: Álex Baena, Johnny Cardoso y José María Giménez. El primero de los tres en caer fue el mediocentro estadounidense, que a los 14 minutos de partido se veía obligado a pedir el cambio por unas molestias provocadas por un golpe sufrido en la rodilla en los primeros compases del partido.

Koke acabó entrando por Cardoso y ya en la segunda parte, un hombre capital en estas últimas jornadas como Álex Baena también se iba al suelo para ser atendido y tener que acabar pidiendo la sustitución. El almeriense se acaba la mano a la parte posterior del muslo en lo que parecían ser unas molestias en los isquiotibiales a la espera de que las pruebas médicas arrojen más luz en el diagnóstico.

Pero un tercero, aunque este no pidió el cambio ya que acabó el partido y fue ahí cuando salió a la luz su lesión. Fue el central uruguayo José María Giménez, que terminó el choque cojeando y claramente lastrado, también que tiene una lesión en los isquiotibiales y todo apunta a que no estará en los próximos partidos a tenor de las palabras que captaron las cámaras de televisión. El central le dice a su compañero Cardoso: "Creo que me he roto", por lo que como Baena y el estadounidense, será sometido ahora a pruebas médicas para conocer el alcance de la lesión y saber qué tiempo estará sin participar.

Segunda lesión de la temporada

La preocupación es importante sobre todo en el caso del uruguayo, que ya se había perdido las ocho primeras jornada de LaLiga más dos de la Champions League, por una lesión en el muslo que se produjo en la pretemporada. El zaguero charrúa se estrenó esta campaña en la jornada 9 ante Osasuna y desde entonces lo había jugado todo, tanto en LaLiga como en la Champions, siento suplente tan sólo el pasado fin de semana ante el Oviedo.

Sin duda, la baja de Giménez es un enorme contratiempo para Simeone, pues estando sano es titular indiscutible para el técnico rojiblanco. Hay que recordar que también está lesionado el central Robin Le Normand, que eso sí, ha entrado en la fase final de su recuperación aunque no parece que pueda llegar a tiempo para el choque de este fin de semana frente al Athletic Club, por lo que todo hace indicar que Simeone volverá a tener que tirar de su comodín en defensa, Marc Pubill.