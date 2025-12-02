Barcelona - Atlético de Madrid en directo: resultado del partido de hoy de LaLiga EA Sports

El conjunto de Hansi Flick recibirá al de Simeone como líder del campeonato doméstico, tras el 'pinchazo del Real Madrid en Montilivi, pero con la baja de última hora de Frenkie de Jong, además de las de Le Normand y Llorente en el equipo colchonero

El Barcelona llega al encuentro contra el Atlético de Madrid tras vencer sus últimos duelos de LaLiga , ante el Celta de Vigo, Athletic Club y Alavés , lo que deja a los de Hansi Flick líderes de la competición .

El conjunto de Simeone , por su parte, viene de ganar sus siete últimos partidos, tanto de Liga como de Champions, por lo que intentarán prologar su racha y avanzar más allá de la cuarta posición de la tabla , donde se sitúan actualmente.

A la espera de los onces de Flick y Simeone , estas son las alineaciones probables del Barcelona y Atlético de Madrid.

De esta manera, Hansi Flick introduce a Gerard Martín de central y Eric García de pivote defensivo. Tridente de gala , como se esperaba.

Por otro lado, Simeone prueba con Cardoso de titular tras descansar ante el Oviedo , al igual que Giménez, Barrios, Julián Álvarez y Giuliano .

Se van llenando las gradas del Spotify Camp Nou , que acoge el tercer partido desde que tuvo luz verde para su regreso .

A falta de muy pocos minutos para que comience del choque, recordemos los onces de Barcelona y Atlético de Madrid:

el colegiado del encuentro será Ricardo de Burgos Bengoetxea, que estará acompañado de Pablo González, en el VAR.

Hansi Flick, con un mediocampo con bajas

El Barcelona encara el encuentro ante el Atlético de Madrid tras conseguir el liderato de la clasificación de LaLiga. La victoria de los de Hansi Flick frente al Alavés y el empate del Real Madrid contra el Girona ha dejado a los blaugranas en la primera posición con un total de 34 puntos. Sin embargo, el técnico alemán no podrá contar en el día de hoy con Ter Stegen, Ronald Araujo, Frenkie de Jong, Gavi y Fermín. De esta manera, todo apunta a que Pedri volverá al once inicial tras jugar media hora el pasado domingo en el Spotify Camp Nou ante el conjunto de Coudet.

Además, así analizaba Hansi Flick al Atlético de Madrid en la previa del partido: "Sabemos que jugamos contra un equipo fantástico, de mucha calidad y con uno de los mejores entrenadores. Será un partido duro. Vamos líderes, pero no ha acabado la temporada. Tenemos que seguir trabajando, hay muchos equipos fantásticos preparados para dar lo máximo. Estoy contento, recuperando jugadores y podemos mejorar nuestro nivel".

Simeone, con el objetivo de conquistar el Spotify Camp Nou

Por su parte, Simeone llega al Spotify Camp Nou sin los jugadores ya conocidos como son Le Normand y Llorente, por lo que el técnico argentino podría empezar con Pubill, al igual que ocurrió contra el Oviedo. Sin embargo, el Atlético de Madrid llega al duelo contra el Barcelona tras vencer sus últimos siete partidos, tanto de LaLiga como de la UEFA Champions League, por lo que podrían aprovechar este estado de forma para dar un golpe sobre la mesa esta noche en el feudo blaugrana.

Sobre ello, habló el entrenador del conjunto rojiblanco en rueda de prensa: "Está clarísimo el partido que esperamos. Un rival que tiene un ataque increíble, unas formas de juego posicionado y de individualidades muy importantes y que tendremos que estar fuertes en esa faceta para poder competir. Tendremos que llevar el partido a donde creemos que podemos hacer daño".