Barcelona - Atlético de Madrid en directo: resultado del partido de hoy de LaLiga EA Sports
El conjunto de Hansi Flick recibirá al de Simeone como líder del campeonato doméstico, tras el 'pinchazo del Real Madrid en Montilivi, pero con la baja de última hora de Frenkie de Jong, además de las de Le Normand y Llorente en el equipo colchonero
Barcelona
At. Madrid
Minuto a minutoActualizar narración
¡Descanso en el Spotify Camp Nou! Jugadores a vestuarios en un primer tiempo que ha tenido de todo.
Parece que puede continuar Giuliano.
Se ha hecho daño Giuliano Simeone tras la falta de Gerard Martín. Entran las asistencias médicas.
Primera tarjeta amarilla para el Barcelona, para Gerard Martín
4 minutos de descuento
Intenta reaccionar el Atlético de Madrid a los buenos minutos del Barcelona.
Primera tarjeta amarilla del encuentro. La ve Baena.
Falta de Dani Olmo a Baena, que está siendo el mejor del Atlético de Madrid.
¡Qué paradón de Oblak!
¡Falla Lewandowski el penalti, que lo manda muy lejos de la portería de Oblak!
¡Penalti para el Barcelona! Barrios no toca balón y comete la pena máxima sobre Dani Olmo.
Mucho mejor el Barcelona tras el gol de Raphinha, moviendo el balón de un lado a otro.
Pedía mano Álex Baena de Joan García en una salida del portero del Barcelona.
Saque de esquina para el Barcelona tras una gran transición de los de Flick.
Fuera de juego de Molina en un ataque rojiblanco.
Responde rápidamente el Barcelona para poner el empate en el marcador y la igualdad en el Camp Nou.
¡GOOOOOOL DEL BARCELONA! Reacción inmediata de los de Hansi Flick, que consiguen empatar tras una gran definición de Raphinha.
Juego muy pausado ahora por constantes faltas.
Grandísima asistencia de Nahuel Molina y el ex del Villarreal resuelve de la mejor manera ante Joan García.
¡Finalmente es gol de Baena tras la revisión del VAR! Se adelanta el Atlético de Madrid.
¡Gol anulado de Álex Baena por fuera de juego!
Falta de Koundé sobre Hancko. No señala nada más el colegiado.
Disparo de Lamine Yamal que se marcha desviado. Pone el balón en juego Oblak.
Primer cambio en el Atlético de Madrid. Entra finalmente Koke y se marcha Johnny Cardoso.
Toca el balón en De Burgos Bengoetxea y vuelve el juego al Atlético.
Parece que puede continuar Johnny Cardoso, de momento.
Probaba suerte Raphinha pero el disparo se iba por arriba de la portería de Oblak.
¡Johnny Cardoso pide el cambio! Veremos si podrá continuar
El Barcelona tiene la primera posesión del partido.
Cortaba Baena una jugada que podría haber sido de peligro para el Barcelona.
Se hace daño Cardoso, con ligeras molestias tras un choque con Dani Olmo.
Primera posesión del Atlético de Madrid.
¡Rueda el balón en el Spotify Camp Nou! ¡Ya mueven la pelota los de Simeone!
¡Saltan los jugadores al césped del Spotify Camp Nou!
A falta de muy pocos minutos para que comience del choque, recordemos los onces de Barcelona y Atlético de Madrid:
Barcelona: Joan García, Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Balde, Eric García, Pedri, Olmo, Lamine Yamal, Lewandowski y Raphinha.
Atlético de Madrid: Oblak, Hancko, Lenglet, Giménez, Nahuel Molina; Pablo Barrios, Cardoso, Álex Baena; Nicolás González, Julián Álvarez, Giuliano Simeone.
¡Jugadores a vestuarios! ¡Última charla de Flick y Simeone antes del partidazo!
Eric García, de nuevo con máscara en el encuentro de hoy.
Ya calientan ambos equipos. Cada vez va faltando menos para el comienzo del partido.
Se van llenando las gradas del Spotify Camp Nou, que acoge el tercer partido desde que tuvo luz verde para su regreso.
Ya saltan los porteros del Barcelona al terreno de juego, con Joan García a la cabeza.
¡Poco más de media hora para que arranque el encuentro!
Así analizaba Robert Kosecki el Barcelona - Atlético de Madrid de esta noche, además de valorar la figura de Lewandowski.
Eric García y Pedri, sobre el césped del Spotify Camp Nou.
En breves instantes saltarán los jugadores de Barcelona y Atlético de Madrid a realizar los ejercicios de calentamiento.
La llegada del Barcelona al Spotify Camp Nou
¡Menos de una hora para que comience el encuentro! Ya están ambos equipos en el Spotify Camp Nou.
Por otro lado, Simeone prueba con Cardoso de titular tras descansar ante el Oviedo, al igual que Giménez, Barrios, Julián Álvarez y Giuliano.
De esta manera, Hansi Flick introduce a Gerard Martín de central y Eric García de pivote defensivo. Tridente de gala, como se esperaba.
¡ONCE DEL ATLÉTICO DE MADRID! Simeone, por su parte, comienza con Oblak, Hancko, Lenglet, Giménez, Nahuel Molina; Pablo Barrios, Cardoso, Álex Baena; Nicolás González, Julián Álvarez, Giuliano Simeone.
¡ONCE DEL BARCELONA! Hansi Flick empieza con Joan García, Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Balde, Eric García, Pedri, Olmo, Lamine Yamal, Lewandowski y Raphinha.
Así ha destacado Hansi Flick el caso de Araujo en la rueda de prensa previa al encuentro.
¡Ya está el Atlético de Madrid en el Spotify Camp Nou!
A la espera de los onces de Flick y Simeone, estas son las alineaciones probables del Barcelona y Atlético de Madrid.
Todo preparado en el vestuario del Barcelona para recibir a los jugadores de Hansi Flick.
El Atlético de Madrid ya pone rumbo al Spotify Camp Nou.
El conjunto de Simeone, por su parte, viene de ganar sus siete últimos partidos, tanto de Liga como de Champions, por lo que intentarán prologar su racha y avanzar más allá de la cuarta posición de la tabla, donde se sitúan actualmente.
El Barcelona llega al encuentro contra el Atlético de Madrid tras vencer sus últimos duelos de LaLiga, ante el Celta de Vigo, Athletic Club y Alavés, lo que deja a los de Hansi Flick líderes de la competición.
El colegiado del encuentro será Ricardo de Burgos Bengoetxea, que estará acompañado de Pablo González, en el VAR.
¡¡Muy buenas tardes!! Sean bienvenidos al directo del encuentro que enfrentará al correspondiente a la décimo novena jornada de LaLiga EA Sports.
¡COMENZAMOS!
Barcelona y Atlético de Madrid se ven las caras esta noche en el Spotify Camp Nou, en el encuentro correspondiente a la jornada 19 de LaLiga EA Sports, pero que se debe disputar porque coincide con la disputa de la Supercopa de España. Para ello, Hansi Flick llega con bajas importantes en su convocatoria, como la de Frenkie de Jong por gripe. No obstante, Simeone llega a la Ciudad Condal sin dos jugadores claves en su defensa, como son Le Normand y Marcos Llorente, pero con el objetivo de continuar la buena racha de resultados conseguida. Además, el colegiado del encuentro será Ricardo de Burgos Bengoetxea, que estará acompañado de Pablo González, en el VAR.
Hansi Flick, con un mediocampo con bajas
El Barcelona encara el encuentro ante el Atlético de Madrid tras conseguir el liderato de la clasificación de LaLiga. La victoria de los de Hansi Flick frente al Alavés y el empate del Real Madrid contra el Girona ha dejado a los blaugranas en la primera posición con un total de 34 puntos. Sin embargo, el técnico alemán no podrá contar en el día de hoy con Ter Stegen, Ronald Araujo, Frenkie de Jong, Gavi y Fermín. De esta manera, todo apunta a que Pedri volverá al once inicial tras jugar media hora el pasado domingo en el Spotify Camp Nou ante el conjunto de Coudet.
Además, así analizaba Hansi Flick al Atlético de Madrid en la previa del partido: "Sabemos que jugamos contra un equipo fantástico, de mucha calidad y con uno de los mejores entrenadores. Será un partido duro. Vamos líderes, pero no ha acabado la temporada. Tenemos que seguir trabajando, hay muchos equipos fantásticos preparados para dar lo máximo. Estoy contento, recuperando jugadores y podemos mejorar nuestro nivel".
Simeone, con el objetivo de conquistar el Spotify Camp Nou
Por su parte, Simeone llega al Spotify Camp Nou sin los jugadores ya conocidos como son Le Normand y Llorente, por lo que el técnico argentino podría empezar con Pubill, al igual que ocurrió contra el Oviedo. Sin embargo, el Atlético de Madrid llega al duelo contra el Barcelona tras vencer sus últimos siete partidos, tanto de LaLiga como de la UEFA Champions League, por lo que podrían aprovechar este estado de forma para dar un golpe sobre la mesa esta noche en el feudo blaugrana.
Sobre ello, habló el entrenador del conjunto rojiblanco en rueda de prensa: "Está clarísimo el partido que esperamos. Un rival que tiene un ataque increíble, unas formas de juego posicionado y de individualidades muy importantes y que tendremos que estar fuertes en esa faceta para poder competir. Tendremos que llevar el partido a donde creemos que podemos hacer daño".