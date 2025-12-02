Alineaciones Barcelona - Atlético de Madrid: Alineación probable de Barcelona y Atlético de Madrid en la jornada 19 de LaLiga

Duelo clave en las aspiraciones de culés y rojiblancos: el Barcelona está invicto en su casa mientras que el Atlético de Madrid busca seguir con la racha de victorias

FC Barcelona y Atlético de Madrid se verán las caras este martes 2 de diciembre a partir de las 21:00 horas en el estadio Spotify Camp Nou.

El cuadro catalán es líder, cuenta con 34 puntos en su casillero, no ha perdido ningún partido en su casa en lo que va de competición nacional. Este encuentro será la segunda prueba de fuego del conjunto de Hansi Flick, el alemán espera que no se repita el resultado de la temporada pasado donde el Atlético venció por 1-2.

El equipo dirigido por Diego Pablo Simeone llega en la cuarta posición, cuenta con 31 puntos, encadena una racha de victorias de siete partidos y lleva sin perder desde la primera jornada ante el Espanyol, sumando un total de 13 partidos consecutivos sin perder.

Bajas del Barcelona y Atlético de Madrid

El conjunto rojiblanco afronta este partidazo sin dos nombres vitales en el esquema del Cholo, como son Le Normand y Marcos Llorente. El central español ya se entrena con el grupo, aunque parece pronto para que pueda participar contra el Barcelona, sí está más cerca de San Mamés. Mientras, que el ahora reconvertido a lateral derecho sigue trabajando al margen devido a una lesión muscular en el muslo ante el Getafe, está ver si podrá jugar los próximos partidos.

Por el otro lado, la entidad azulgrana llega con cuatro lesionados para este gran partido. Ter Stegen continúa con su proceso de recuperación y cada vez está más cerca de su debut oficial en esta temporada, aunque tiene bastante competencia. En la zaga tienen lesionado a Ronald Araujo, el uruguayo todavía no está recuperado del virus estomacal. Por último, Gavi sigue de baja por su lesión de ligamento en la radilla junto con Fermín López, este último si está contando con más oportunidades que el sevillano, aunque para este partido no va a llegar, el onubense tiene marcado en rojo el partido ante el Eintracht Frankfurt el 9 de diciembre.

Flick busca que el Camp Nou siga siendo un fortín

De los siete partidos que ha jugado como local (5 en Montjuic y los dos últimos en el Camp Nou), los ha ganado todos, los aspirantes al título deberán de hacer de su casa un fortín tal y como está haciendo el FC Barcelona. Hansi Flick no quiere más sorpresas, como la del Bernabéu o el Ramón Sánchez-Pizjuán, por eso va a salir con su once de gala. Joan García es fijo y lo está demostrando con grandes actuaciones y salvando partidos. En los laterales, Koundé y Balde repetirán como en cada partido importante. Cubarsí y Eric García serán la pareja de centrales encargada de controlar a los delanteros colchoneros.

Frenkie De Jong estará junto Pedri y serán los encargados de llevar la batuta en el centro del campo. Dani Olmo hará de enganche y de nexo entre el medio y el ataque, el de Terrasa está cuajando varios partidos de mucho nivel. El ataque estará compuesto por Lamine Yamal y Raphinha, la única duda de todo el once es si saldrá con Ferran o tirará de la experiencia y veteranía de Lewandowski.

El Cholo sueña con repetir la historia de la campaña pasada

Fuera de casa se ve otro Atlético, son muchos más irregulares, aunque en este último mes ha habido un cambio de chip en ese vestuario. Los colchoneros se agarran a ese cambio de dinámica y al precedente de la temporada pasada, donde venció en los minutos finales con un gol de Sorloth. El Cholo va a salir con su once ideal, muchos nombres descansaron en la victoria ante el Real Oviedo, para estar frescos para este partidazo. Jan Oblak es el meta por antonomasia del argentino. Ruggeri y Nahuel Molina serán los titulares y deberán de controlar a los extremos desequilibrantes del club culé. La zaga estará compuesta por Hancko y Giménez, el uruguayo está dando hasta victorias como frente al Inter.

La medular estará formada por Pablo Barrios y Koke, los españoles lo están bordando en estos primeros meses de competición. Por delante, estará Álex Baena que se encargará de romper la defensa azulgrana con la calidad que le atesora. Los extremos serán Nico González -el ex de la Juventus está cumpliendo las expectativas del técnico argentino- y Giuliano Simeone. Arriba, estará otro argentino, Julián Álvarez que tiene como objetivo abrir la lata.

Onces probables del partido FC Barcelona - Atlético de Madrid, correspondiente a la jornada 19 de LaLiga

FC Barcelona: Joan García; Alejandro Balde, Eric García, Cubarsí, Kounde; De Jong, Pedri, Dani Olmo; Raphinha, Lewandowski y Lamine Yamal.

Atlético de Madrid: Oblak; Ruggeri, Hancko, Giménez, Nahuel Molina; Pablo Barrios, Koke, Álex Baena; Nicolás González, Julián Álvarez, Giuliano Simeone.