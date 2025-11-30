El Newcastle insiste en el fichaje de Raphinha y prepara una oferta de gran calibre

Raphinha vuelve a situarse en el centro del mercado tras un interés renovado del Newcastle United, que estudia una inversión de enorme magnitud para convertirlo en pieza clave de su proyecto. El FC Barcelona, mientras tanto, valora su continuidad como uno de los pilares tácticos de Hansi Flick

El FC Barcelona cerró su último compromiso de liga con una victoria trabajada frente al Deportivo Alavés, un encuentro en el que el equipo de Hansi Flick aprovechó la inspiración de Dani Olmo y Lamine Yamal, junto a la contundencia de Joan García bajo palos y la reaparición de Pedri tras un mes fuera de los terrenos de juego. Además, Raphinha, una de las figuras que continúa afianzando su relevancia en el planteamiento del técnico alemán, volvió a ser titular y acumula buenos minutos tras superar una lesión que lo ha tenido meses apartado.

El brasileño, de 28 años, se ha asentado como un recurso esencial para el Barça en transiciones, presión adelantada y ocupación de espacios. Su impacto ha devuelto al extremo izquierdo una profundidad que se había perdido en campañas anteriores, lo que le ha permitido convertirse en uno de los mejores futbolistas del curso para la plantilla azulgrana. Sin embargo, ese mismo rendimiento ha reactivado el interés de clubes de la Premier League, donde su nombre sigue generando consenso.

Newcastle, decidido a insistir

Según publica Sport Illustrated, el Newcastle United estudia llevar a cabo un movimiento de gran envergadura para hacerse con los servicios del atacante. La entidad inglesa, impulsada por el proyecto de Mohammed bin Salmán, considera a Raphinha una pieza idónea para elevar el nivel ofensivo del equipo a medio plazo y estaría dispuesta a presentar una oferta de enorme peso económico. El club inglés confía en que su propuesta salarial, muy superior a la actual del jugador en Barcelona, pueda convertirse en un factor determinante para acercar una negociación futura.

En el Camp Nou, sin embargo, la postura es distinta. Raphinha mantiene contrato hasta 2028 y su voluntad inicial es conservar el rol que se ha ganado bajo las órdenes de Flick. La idea del Barça pasa por preservar su continuidad, consciente de que su presencia es determinante para sostener la estructura ofensiva. Pero la situación podría cambiar en caso de que el Newcastle decidiera elevar una propuesta que condicionara la planificación deportiva.

Un mercado que podría abrirse

Aunque el exfutbolista de Leeds, Rennes y Sporting no ha dado señales de querer cambiar de aires, el club inglés tiene capacidad económica para alterar cualquier escenario. El Newcastle puede ofrecerle uno de los mejores salarios de la Premier League y, además, plantear una cifra lo suficientemente alta como para que Joan Laporta y Deco deban estudiarla. Una eventual venta obligaría al Barça a activar de inmediato la búsqueda de un reemplazo de garantías y modificar su hoja de ruta.

Diversas informaciones en Inglaterra sitúan a Karim Adeyemi como el principal candidato si el Barça necesitara incorporar a un extremo. El atacante del Borussia Dortmund mantiene una buena relación con Hansi Flick por su etapa en la selección alemana, y su deseo de iniciar una nueva aventura deportiva encajaría con los planes azulgranas. Su salida, además, tendría un coste más asumible que otras opciones de primer nivel.

En cuanto a Nico Williams, su nombre ha quedado completamente descartado después de renovar con el Athletic Club con una cláusula cercana a los 100 millones de euros, lo que ha hecho inviable su llegada.

Así, la situación de Raphinha se convierte en uno de los focos de atención de un mercado que todavía se encuentra lejos, pero que ya empieza a agitarse con fuerza, especialmente desde Inglaterra. El Barça debe prepararse para un escenario en el que el Newcastle no tiene intención de desistir.