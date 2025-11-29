Hansi Flick: "Que vuelva Raphinha es fantástico"

El preparador azulgrana ha valorado el triunfo ante el Alavés, la participación del brasileño y la media hora de Pedri, así como el cambio obligado de Eric García

Hansi Flick se ha mostrado muy feliz por el importante triunfo cosechado ante el Alavés que le permite volver al liderato de LaLiga a la espera del resultado del Real Madrid y también por recuperar a hombres importante como Raphinha, que hoy ha dado dos asistencias. "Raphinha siempre da dinamismo a nuestro juego. Es muy importante porque tiene gran intensidad y cuando empieza la presión hace que todos los demás también presionen. Tiene que mejorar en los próximos partidos, pero es fantástico que vuelva", ha reconocido el técnico alemán a los micrófonos de DAZN.

Otro que ha vuelto es Pedri

"Estoy muy contento de tenerlos de vuelta. No ha sido fácil gestionar los minutos. Rapha sólo podía jugar 60 minutos, Pedri, 30... estoy contento con los tres puntos pero no con algunas situaciones: hemos perdido muchos balones. Hemos gestionado bien el partido".

Podrá repetir Pedri ante el Atleti

"Ya veremos, a ver mañana en la recuperación. No nos quedan muchos días. Pero Pedri está bien, le he preguntado. Y Rapha, también. Demostró su dinámica e intensidad. También estoy contento con Dani. No ha sido sencillo para él estas semanas y marcó dos goles".

La expulsión al banquillo

"No he tenido tiempo para hablar con De la Fuente y Marcus, pero le he preguntado al cuarto árbitro y no me ha dicho nada. He estado tranquilo. Me he comunicado bien con el cuarto árbitro. Hay que gestionar estas situaciones con los árbitros. He echado en falta comunicación. No digo que sea importante, se la resto. He sido respetuoso con el cuarto árbitro. Puedo gestionar estas situaciones, pero pido explicaciones".

La participación de Gerard Martín

"Siempre da el ciento por ciento Tiene confianza en esta posición de central y nos da más opciones, esto es lo bueno. En el staff hablamos de cómo podemos ayudar a los jugadores a mejorar. Es un zurdo que nos puede aportar mucho. Nos da muchas opciones. Me encanta cómo ha mejorado, su actitud, su mentalidad... trabaja bien en el entrenamiento, en el gimnasio... estoy muy contento de tenerlo en el equipo".

No pudo cerrar antes el partido

"En la primera mitad, tuvimos muchas ocasiones para marcar, también en la segunda. Hay que mejorar, pero estoy contento de haber conseguido los tres puntos. Y este es el nivel que podemos jugar".

Las paradas de Joan García

"No es decisión mía si va a la selección. No siempre es fácil llevar a alguien nuevo, pero es uno de esos jugadores que cuentan para el futuro, pero no es decisión mía".

Marc Bernal

"Creo que el paso de hoy ha sido muy positivo para él, disputar 45 minutos. Es un primer paso y le da confianza. Necesitamos a todos los jugadores. Su evolución es muy positiva. Estoy contento por él".

El cambio de Eric García

"Tenía dolor del golpe. Está bien, pero hemos tomado la decisión de darle descanso. No era posible que jugara con ese dolor".

Hay diferencia con el Barça del año pasado

​"No tenemos el control ni la intensidad de la temporada pasada. No me preocupa la temporada pasada, me tengo que centrar en esta. Esta campaña, hemos tenido más lesiones y la pasada vi que todo el mundo estaba disponible. Mejoramos tras cada partido y victoria, y esta temporada va bien, con cuatro victorias seguidas, pero no podemos contentar con ellos. Hay que mejorar".

​Marc Casadó

​"No ha sido fácil para él. Jugó de 8, de 6... y hasta de central. Se ha tenido que adaptar. Hay que tener en cuenta los cambios. Puede mejorar, pero estoy contento con él, nos da control en defensa, conecta la defensa y la delantera, es listo e inteligente y le necesitamos al mejor nivel".

​Dani Olmo

​"Creo que todos saben que Dani es fantástico. A veces, quiere más y dar ese siguiente paso antes del primero. Igual piensa demasiado, se lo he comentado. Le digo que disfrute del partido porque eres muy bueno. Y es el mejor momento de la vida de un futbolista, cuando compite. Yo también lo disfruté. Se lo digo a todos, disfrutad del momento y ser el mejor jugador que podéis ser. Y es lo que queremos también de él. Los aficionados quieren ver a los jugadores dar lo mejor".