Barcelona - Alavés: horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de la jornada 14 de LaLiga

El conjunto culé quiere asaltar la primera plaza de LaLiga ante un Alavés que pretende puntuar desde el parón

El Barcelona se enfrentará al Deportivo Alavés, este sábado en el estadio Spotify Camp Nou, siendo este su segundo partido en casa tras el regreso al estadio renovado.

El conjunto de Hansi Flick, está segundo en la clasificación y tiene 31 puntos -a un punto del Real Madrid-. En la anterior jornada, le pasó por encima con mucha facilidad al Athletic Club, el partido acabó 4-0, siendo una exhibición como las de antaño, que tanto gustan en Can Barca.

El Barcelona en su casa está invicto, no se ha dejado ningún punto en los 6 partidos que ha disputado entre el Camp Nou y Montjuic. A su vez, en los últimos seis encuentros no está dando los síntomas de regularidad del año pasado y eso se pudo observar en las dos derrotas ante el Sevilla y Real Madrid. El historial de encuentros entre ambos tiene un claro color azulgrana: 35 victorias, 7 empates y 7 derrotas.

Por otro lado, el cuadro babazorro, se encuentra en la decimocuarta posición y cuenta con 15 puntos en su casillero. El pasado encuentro liguero, perdió ante el Celta de Vigo debido a un penalti de Sivera en la segunda mitad que llegó tarde en un lance con Iago Aspas.

Barcelona En Directo 2 - 1 Alavés Lamine Yamal 8' Dani Olmo 26' Pablo Ibáñez 1'

Como visitante ha conseguido 4 puntos en los 6 partidos que ha disputado. Además, en las pasadas seis jornadas ha logrado dos victorias, un empate y dos derrotas. El equipo de Coudet llega con la necesidad imperiosa de conquistar su primera victoria desde el 2 de noviembre.

FC Barcelona - Deportivo Alavés: fecha y horario del partido de la jornada 14 de LaLiga 25/26

El partido entre el FC Barcelona y el Deportivo Alavés, tendrá lugar este sábado 29 de noviembre de 2025, a las 16:15 horas, en el estadio Spotify Camp Nou.

FC Barcelona - Deportivo Alavés: ¿Dónde ver en directo por televisión?

Este partido de la decimocuarta jornada de la máxima categoría del fútbol español será retransmitido en directo por la televisión de pago, en concreto por DAZN y por el canal DAZN LaLiga, sintonizable en el dial 55 a través de la plataforma de Movistar+; tanto en su versión web como en su aplicación para móviles, así como en las diversas operadoras televisivas que ofertan este dial, como son los casos de Orange TV (dial 113) o LaLiga TV Bar (302).

FC Barcelona - Deportivo Alavés: ¿Cómo seguir en directo online?

Para saber todos los detalles que ofrezcan las horas previas al encuentro de este sábado entre el Barcelona y el Deportivo Alavés, así como para disfrutar del partido con una narración en directo y minuto a minuto, podrán seguirlo online con ESTADIO Deportivo a través de www.estadiodeportivo.com. Al termino del encuentro, ED publicará un resumen de este duelo de la decimocuarta jornada de LaLiga y una completa cobertura con la crónica, el 'uno a uno' con las notas de los jugadores, un análisis de las acciones más polémicas, así como las posteriores declaraciones de Hansi Flick, de Eduardo Coudet y del resto de protagonistas.