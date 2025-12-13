Las alternativas para suplir a Abde en enero, según Pellegrini: "En el Betis hay una necesidad permanente de subir el nivel"

El chileno ha restado importancia a la baja del extremo marroquí, que podría perderse hasta siete encuentros oficiales. El técnico verdiblanco elogia el nivel de todo el plantel: "Vamos bien encaminados en LaLiga, en la Europa League y en la Copa del Rey".

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, ha pasado por la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Luis del Sol a primera hora de la tarde de este sábado, después del penúltimo entrenamiento de su equipo antes de visitar el lunes al Rayo Vallecano. El veterano técnico chileno recupera a Héctor Bellerín pero lamenta cinco bajas obligadas entre los dos lesionados y los tres internacionales que se marchan a la Copa de África: el congoleño Cédric Bakambu y los marroquíes Sofyan Amrabat y Ez Abde. A buen seguro, el extremo será el más añorado debido al gran momento de forma en el que se encuentra.

El técnico del Betis repasa las alternativas para sustituir a Ez Abde

"Yo ahora mismo no veo ningún problema en ninguna de las dos bandas, porque en ambas posiciones puede jugar Gio (Lo Celso), así como más retrasado, y también Rodrigo Riquelme puede jugar en las dos bandas y en el medio. Además, podemos jugar también ahí con Aitor Ruibal, con Pablo García... Vamos a ir viendo cuál es la mejor alternativa a Abde en cada uno de los partidos, de acuerdo también al rendimiento de todos los jugadores y desde esa necesidad permanente de subir el nivel".

"Es verdad que Rodrigo Riquelme está haciendo buenos partidos, pero no solamente espero mucho de él. Creo que con todos los jugadores uno espera que haya el máximo rendimiento cuando les toca jugar dentro de las distintas competiciones en las que estamos. Eso es algo que lo estamos viendo también en los entrenamientos. En cada partido elegimos el once más adecuado para comenzar. Luego, Rodrigo viene demostrando que tiene calidad suficiente. Como todo jugador, tiene momentos mejores y momentos peores; pero estos goles que ha hecho le van a venir muy bien para su confianza", ha añadido sobre el despertar goleador del ex del Atlético de Madrid, que se estrenó en la UEFA Europa League ante el Dinamo de Zagreb y es el actual 'Pichichi' de la Copa del Rey.

Pellegrini abre la puerta para Ángel Ortiz: "Siempre aprovecha las oportunidades"

"Ángel (Ortiz) es un jugador que normalmente cuando juega rinde bastante bien. También tenemos en esa posición de lateral derecho a Héctor Bellerín, que comenzó muy bien la temporada después de su larga lesión. El mismo hecho de que no esté Abde hace que podemos pasar a Aitor (Ruibal) a una función más ofensiva, que a él también le gusta más, y Ángel puede ser una alternativa para el once", ha analizado sobre el buen papel del canterano a pesar de que es uno de los efectivos que menos minutos suman en esta 25/26.

Las cuentas del Betis en LaLiga, la ambición en la Europa League y la ilusión en la Copa del Rey

"Nosotros nunca nos conformamos sólo con mantener un nivel, sino que queremos siempre mejorarlo. No dependemos solamente de nosotros, porque esta es una temporada en que los cuatro de arriba vienen ya con muchísimos puntos. Creo que el gran mérito de este plantel en estos años ha sido no dejar ninguna competición de lado", ha explicado Pellegrini al ser preguntado si le dará más importancia al torneo continental viendo que el Betis se ha descolgado de la zona Champions en la clasificación de LaLiga.

"Tenemos una rotación de plantel de acuerdo a la serie de fundamentos que vemos en cada uno de los partidos y por el momento vamos bien encaminados: estamos en zona europea en LaLiga y con el rendimiento que más o menos se necesita en cuanto a la cantidad de puntos que hace falta para acabar ahí; estamos clasificados en la Copa del Rey, ya nos clasificamos para la ronda siguiente de la Europa League", ha enumerado el técnico santiaguino, elogiando el rendimiento "de todo el plantel".