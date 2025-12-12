Betis Deportivo 2-1 Alcorcón: Remontada exprés para creer en la salvación

Los pupilos de Javi Medina le dan la vuelta al marcador en el tramo final del choque y vuelven a ganar dos meses después para soñar que salir del descenso es posible

El Betis Deportivo ha vuelto a ganar dos meses en Primera RFEF y para ello ha tenido que remontar el choque el Alcorcón, que esta tarde visitaba la ciudad deportiva Luis del Sol. El conjunto dirigido por Javi Medina tuvo que emplearse a fondo para sumar los tres puntos y darle la vuelta al tanto de Mariano Carmona en la primera parte pero el impetú de los verdiblancos tendría su recompensa en apenas dos minutos, los que van del 80 al 81 y en los que el Betis Deportivo hizo los dos goles de la remontada.

El Alcorcón, por su parte, no supo aprovechar su superioridad en la primera parte, donde además del gol del 0-1 tuvo ocasiones de todos los colores para haberse ido al descanso no ya con más ventaja sino con el partido prácticamente sentenciado pero el cuadro madrileño no sacó tajada de los contragolpes ante la defensa adelantada de los verdiblancos.

El portero verdiblanco Manu González salvó al conjunto bético con varias buenas intervenciones, y aunque el Alcorcón acabaría haciendo el 0-2, este sería anulado por falta previa en la acción del gol visitante. Pudo empatar antes del descanso Rodrigo Marina tras un buen disparo desde fuera del área que rechazó el meta del Alcorcón y rebotó en el ariete bético sin encontrar portería.

Recompensa a la fe en el segundo acto

Tras el paso por vestuarios, el Betis Deportivo salió con más decisión que su rival y se fue a por el empate. Reina avisaba con un disparo en los primeros compases que se marchaba por encima del larguero pero los heliopolitanos no cejaban en su empeño. A punto estuvo de conseguirlo Morante, con un remate de zurda que sacaba Rojas sobre la línea cuando la grada ya cantaba el gol.

Medina refrescó al equipo con la entrada de Busto y Dani Pérez cuando al Alcorcón le anulaban otro gol por fuera de juego de Vladys, lo que recordaba al Betis Deportivo que tampoco podía irse a lo loco a por el gol. Así se llegó al tramo final del partido, cuando Morante, tras una falta que le hicieron a él mismo, ponía en juego el balón con un centro muy cerrado que acababa desviando Sergio Nieto a su propia portería. Así llegaba el ansiado empate pero el Betis Deportivo quería más.De esta forma, con una internada de Dani Pérez por la derecha el extremo ponía el pase raso al punto de penalti para que allí apareciera Reina para hacer el 2-1 con un disparo ajustado obrando así el tanto de la remontada para un Betis Deportivo que sigue último clasificado pero toma aire con una victoria que puede marcar un punto de inflexión en la temporada.

- Ficha técnica:

Betis Deportivo: Manu González, Kore (Pablo Busto 66'), Oreiro, Elyaz (Mawuli 79'), Bladi, Gismera (Moha 84'), Sorroche (Dani Pérez 66'), Morante, Reina (Embalo 84'), Borja Alonso y Rodrigo Marina.

Alcorcón: Ayesa, Iván Pérez, Rojas (Yael 84'), David Navarro, Rai Marchán (Lucas Pérez 84'), Tarsi, Sergio Nieto, Rafa Llorente (Esteban Aparicio 62'), Vladys, Luis Vacas (Borja Martínez 62') y Mariano Carmona.

Goles: 0-1 (17') Mariano Carmona; 1-1 (80') Sergio Nieto, en propia puerta; 2-1 (81') Reina.

Árbitro: Alexandre Alemán (Canario). Amarillas a Rodrigo Marina, Iván Pérez, Rojas, Luis Vacas, Elyaz, Oreiro, Reina, Lucas Pérez.