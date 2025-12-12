El Betis recibirá al Tottenham en los dieciseisavos de la UEFA Youth League

Los pupilos de Dani Fragoso se aseguraban jugar la eliminatoria a partido único en casa al acceder por la ruta de campeones de liga, siendo los 'Spurs' su próximo rival en la competición

No solo el Real Betis está completando una gran primera parte de la temporada en competición europea, en la Europa League concretamente, después de que anoche certificara su presencia en la próxima fase del torneo a la espera de poder asegurarse una de las ocho primeras plazas y pasar directamente a octavos de final, también el equipo juvenil, que está compitiendo en la UEFA Youth League ha completado una primera fase sobresaliente.

El conjunto verdiblanco logró el pase a los dieciseisavos de final pasando por encima del Oporto con un global de 9-0, con cuatro goles en la ida en Oporto y cinco en la vuelta en la Ciudad Deportiva Luis del Sol y este mismo viernes ha conocido el que será su rival en la próxima ronda del torneo. Los posibles contricantes de los verdiblancos podían ser el Sporting de Lisboa, PSG, Liverpool, Tottenham, Manchester City, Borussia Dortmund, Ajax o Inter de Milan, y finalmente ha sido el Tottenham el rival que tenga que visitar la Ciudad Deportiva Luis del Sol en una eliminatoria que se jugará a partido único.

El resto de emparejamientos de los equipos españoles

El Real Madrid se medirá en su casa al Olympique de Marsella francés mientras que el Barcelona tendrá que visitar al Maccabi Haifa israelí, el Villarreal recibirá en casa al Bayer Leverkusen alemán, lo propio hará el Athletic Club con el Eintracht germano y el Atlético de Madrid jugará a domicilio contra el Dynamo de Kiev ucraniano.

Procedentes también de esa ruta de campeones de liga, como es el Betis, jugarán los dieciseisavos el Maccabi Haifa y el Dynamo de Kiev, rivales del Barça y el Atlético de Madrid, respectivamente, que eliminaron al Nantes francés y al Hibernian escocés.

Tras la disputa de las seis jornadas de la fase liga, el Real Madrid finalizó en cuarto lugar, detrás de Chelsea, Benfica y Brujas; el Villarreal quinto, el Athletic sexto, el Atlético de Madrid séptimo y el Barcelona, defensor del título, octavo. Los dieciseisavos de final se jugarán a partido único entre el 3 y el 4 de febrero y la UEFA facilitará las fechas y horarios el próximo martes 16.