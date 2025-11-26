Oporto 0-4 Betis: Encarrila los dieciseisavos con la lección bien aprendida

Los de Dani Fragoso, tras el disgusto de verse remontados en Basilea, aprovechan las bajas lusas para dejar sentenciada la eliminatoria más compleja hasta ahora en su andadura por el torneo

Con la lección aprendida de la ronda anterior contra el Basilea, que igualó antes del descanso un prometedor 0-2 y terminó remontando al poco de la reanudación, el juvenil A del Real Betis pisó el acelerador este miércoles en su visita al teóricamente superior Oporto, hasta el punto de dejar muy encarrilada, si no decidida, su clasificación para los dieciseisavos de final de la UEFA Youth League. Buscan los de Dani Fragoso en ésta su segunda participación en la Champions League de la categoría rebasar el listón del curso anterior, cuando el Bayern frustró en una eliminatoria para olvidar (con infinidad de ocasiones falladas, penalti incluido, más una tángana final).

Y el 0-4 en Vila Nova de Gaia, amarrado antes del descanso y asegurado en una segunda parte preñada de oficio e inteligencia, hará que la vuelta en tierras hispalenses, a las 16:00 horas del próximo miércoles 10 de diciembre, sea prácticamente ya un trámite. Valieron el tanto de Rodrigo Marina, que cabeceó a la red un córner botado por José Antonio Morante, y el doblete de Antonio González, que sacó sus 'pasos prohibidos' como extremo desequilibrante, en apenas 20 minutos del periodo inicial. Con el tiempo a punto de cumplirse, Rafa Oya redondeaba el póquer heliopolitano, remachando el rechace de Gonçalo Ribeiro al tiro anterior suyo.

Antes de que el ariete cacereño del Betis Deportivo abriera la cuenta al cuarto de hora, Manu González exhibió reflejos en uno de los pocos acercamientos albiazules, pero el de Isla Mayor se convirtió luego en mero espectador ante la desesperación de los lusos. Se quedó con las ganas de marcar Morante, que se consoló como asistente, aunque vio cómo un libre directo se marchaba cerca de la escuadra y, en el 90, el meta local frustraba una gran llegada del cigarrero. Lo peor, lo único malo en realidad, fueron las lesiones de Emmanuel N'Agoran, sustituido en realidad más precaución y por tener amarilla, y Carlos de Roa, seguramente por culpa del irregular césped.

Ficha técnica

FC Oporto: Gonçalo Ribeiro; Rafael Magalhaes (Anhá Candé 67'), Filipe Sousa, Salvador Gomes (Marco Silva 46'), Guilherme Carvalho; Tiago Silva, Joao Teixeira, Demirci (Gonçalo Oliveira 46'); André Miranda (Joao Pinto 67'), Gonçalo Sousa; y Eduardo Ferreira (Francisco Fernandes 46').

Real Betis: Manu González; Mario Navarro, Curro Macías, Emmanuel N'Agoran (Marc Castro 71'), De Roa (Cayetano 85'); Rica Fúnez (José Ortega 76'), Migue Romero; Antonio González (Rafa Oya 71'), Corralejo (Rubén de Sá 76'), Morante; y Rodrigo Marina.

Árbitro: Stefan Ebner (austríaco). Amarillas a los locales Salvador Gomes, Rafael Magalhaes, André Miranda y Guilherme Carvalho, así como a los visitantes Corralejo y Emmanuel N'Agoran.

Goles: 0-1 (15') Rodrigo Marina; 0-2 (21') Antonio González; 0-3 (34') Antonio González; 0-4 (86') Rafa Oya.

Incidencias: Escasa entrada en el Estádio Municipal Dr. Jorge Sampaio de Vila Nova de Gaia (Oporto) para la ida de la tercera ronda de la ruta de campeones nacionales de la UEFA Youth League. Terreno de juego de césped natural en muy malas condiciones.