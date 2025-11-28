Betis B 0-1 Cartagena: Sin señales de vida, sigue en caída libre

Tercera derrota consecutiva y quinta en seis jornadas para el filial verdiblanco, que se hunde aún más como colista del Grupo 2 de Primera RFEF por su falta de gol y empaque

Comparecía el Betis Deportivo ante su público en la fría tarde de este viernes con las bajas por lesión de Dani Pérez, Germán García, Pablo Busto, Kwame Sosu, Ian Forns y Óscar Masqué, así como la de Gnangoro Bouare por sanción, aunque a estas alturas sería absurdo adjudicar a las ausencias un grado importante de responsabilidad en la delicada situación por la que atraviesa el primer filial verdiblanco, que encadena tres derrotas consecutivas, las dos últimas sin ver puerta, y ha perdido en cinco de las seis jornadas más recientes, pues empató sin tantos en Ibiza, lo que deja anclados a los heliopolitanos en el 'farolillo rojo' del Grupo 2 de Primera RFEF.

Resultará complicado que no se empiece a discutir ya seriamente la continuidad de Javi Medina, que no logra despertar a un filial que solamente ha vencido en uno de sus catorce encuentros hasta la fecha y que podría terminar el fin de semana a más de tres victorias de la salvación. Un mundo, máxime cuando las sensaciones distan mucho de ser esperanzadoras. Un solitario tanto de Luismi Redondo al cuarto de hora de la reanudación fue suficiente para que el FC Cartagena, uno de los 'gallitos' de la clasificación (recién descendido de Segunda división, marcha en zona de 'play off', durmiendo a un punto del líder), se impusiera en la Avenida de Italia.

Si en la primera mitad fueron Borja Alonso y Ginés Sorroche, este último desde larga distancia, los que más lo intentaron por parte anfitriona, en la reanudación se sumaron Mawuli Mensah y Carlos Reina, aunque los ataques verdiblancos no terminaban con un remate franco de los atacantes o, en el mejor de los casos, eran demasiado teledirigidos, perdonando el segundo en alguna contra, amén de que Kevin Sánchez y Christian Borrego 'Chiki' habían avisado previamente de las aviesas intenciones albinegras, teñidas de rosa para la ocasión.

Ficha técnica

Betis Deportivo: Manu González; Yoan Koré (Mario Navarro 69'), Oreiro, Moha, Bladi; Gismera, Mawuli (Reina 69'), Sorroche (Fabián Embalo 90'); Borja Alonso, Toral (Iker Amores 11') y Destiny (Rodrigo Marina 69').

FC Cartagena: Lucho García; Dani Perejón, Serrano, Imanol Baz, Nacho Martínez; Calderón (Nacho Sánchez 61'), Edgar (Fidalgo 77'), Luismi Redondo (Larrea 83'), De Blasis (Diego Gómez 83'); Kevin Sánchez (Ander Martín 77') y Chiki.

Árbitro: Miranda Bolaños (extremeño). Amarillas a los locales Mawuli y Moha, así como a los visitantes Calderón, Dani Perejón y Edgar.

Gol: 0-1 (60') Luismi Rdeondo.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 14ª en el Grupo 2 de Primera RFEF, disputado en la Ciudad Deportiva Luis del Sol de Sevilla.