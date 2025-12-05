Sevilla Atlético 1-2 Nàstic: Despierta demasiada tarde y se queda a las puertas

Para cuando el filial del Sevilla FC llegó al partido, el cuadro catalán ya había puesto tierra de por medio para llevarse tres puntos que le asoman al balcón del ascenso; dejando a los de Luci anclados en la zona baja de la clasificación del Grupo 2 de la Primera RFEF

El despertador sonó con 45 minutos de impuntualidad y el Sevilla Atlético llegó tarde al partido que ha perdido por 1-2 ante el Club Gimnástic de Tarragona, disputado en la noche de este viernes para inaugurar la jornada 15 en el Grupo 2 de la Primera RFEF. Para cuando los de Luci reaccionaron, los catalanes ya ganaban por 0-2... y gracias. El tanto de Álex Costa dio esperanzas al equipo local, que gozó de varias ocasiones para rescatar al menos un puntito muy útil en su afán por escapar de la zona baja de la clasificación.

Con esta derrota ante su público, el filial del Sevilla FC no logra dar continuidad a la victoria de la semana pasada ante el Marbella FC y arrastra un parcial de sólo seis puntos de los últimos 12 en juego que le mantienen decimoséptimo con 15 unidades. Por su parte, el Nàstic aprovecha el triunfo para auparse a zona de 'play-off' con 22 puntos, a la espera de que los resultados que deparen esta jornada 15 en la Categoría de Bronce.

El Nástic sale a marcar territorio y Alberto Flores evita una goleada al descanso

El equipo de Luci se presentaba sin los lesionados Juank e Isra Domínguez, además de los tres reclutados por el primer equipo -los ya habituales Andrés Castrín y Oso más Miguel Sierra, debutante en el derbi). Desde el inicio, el partido ya dejó ver un claro ademán de dominio por parte del Nástic, que probó por primera vez a Alberto Flores en el minuto 9', con un remate de Marcos Baseda a un buen centro de Pau Martínez. El cancerbero fue el único de los suyos que llegó a su hora.

Ni siquiera la mala noticia de la prematura lesión de Óscar Sanz, que pidió el cambio en el 11', desvió a los catalanes su centradísima mirada en la portería del Sevilla Atlético, en la que iba a descargar una batería de golpes que no puso un marcador más amplio gracias a las salvadoras intervenciones del capitán franjirrojo que desataron soplidos de alivio de la grada del Estadio Jesús Navas.

Un cabezazo del propio Pau Martínez tras un servicio de Baseda materializó la superioridad del cuadro tarraconense poniendo el 0-1 recién cumplido el cuarto de hora de partido y, casi de manera inmediata, Alberto Flores evitó por dos veces que Juanda ampliase la ventaja visitante con remates desviados a córner con sendas estiradas providenciales.

La tromba ofensiva del Nàstic mantenía replegado al Sevilla Atlético, que no ofreció llegadas de peligro real en toda la primera mitad. Tras un mínimo margen de tregua, Baseda volvió a avisar con un chut desviado y, justo antes del descanso, Marc Montalvo ponía el 0-2 con el que se llegaba al descanso tras recoger una asistencia del propio Juanda.

Los cambios ofensivos del Sevilla Atlético encuentran fruto con el tanto de Álex Costa

En la reanudación, con una montaña enorme por escalar, el Sevilla Atlético se conjuró en la caseta en pos de la reacción. Luci movió el árbol con un triple cambio al que siguió un cuarto poco después, con la entrada de un jugador de corte creativo como Pablo Rivera, un acelerador como Alexis Ciria y efectivos de ataque como Alcaide y Álex Costa por el amonestado Edu Altozano, Lulo da Silva, Raihani y Collado. Esa progresiva mejoría tuvo premio en el 67', con el tanto de Álex Costa para recortar diferencias.

Era un punto de no retorno. Había despertado tardo, pero ya sólo se podía huir hacia adelante y buscar con fe el empate. Lo rozó el joven Nico Guillén, con un disparo desde la frontal que no cogió portería por muy poquito. También en un posible penalti en el 84' que el banquillo franjirrojo protestó con insistencia y, sobre todo, en un remate de Ibra Sow en el 90+4'. No pudo ser. Si el depertador hubiese sonado antes...

Ficha técnica del Sevilla Atlético - Nástic de Primera RFEF

1.- Sevilla Atlético: Alberto Flores; Espiñeira (Bakary Sow 82'), Iker Muñoz, Sergio Martínez, David López; Lulo Dasilva (Álex Costa 46'), Edu Altozano (Pablo Rivera 46'); Raihani (Alexis Ciria 46'), Collado (Alcaide 65'), Nico Guillén; e Ibra Sow.

2.- Club Gimnástic Tarragona: Rebollo; Camús, David Alba (Pujol 46'), Morgado, Moi Delgado; Marc Montalvo, Óscar Sanz (Mangel Prendes 11'); Pau Martínez (Fernando Torres 63'), Juanda (Álvaro García 63'), Jardí; y Marcos Baselga (Omoigui 84').

Árbitro: Daniel Clemente Manrique (Colegio Tinerfeño). Amonestó al local Edu Altozano y los visitantes Alba, Baselga y Pedro Martínez.

Goles: 0-1 (16') Pau Martínez; 0-2 (40') Marc Montalvo; 1-2 (67') Álex Costa.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 15 de liga en el Grupo 2 de la Primera RFEF disputado en el Estadio Jesús Navas de la ciudad deportiva del Sevilla FC ante un total de 638 espectadores.