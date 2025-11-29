El filial del Athletic Club paga las consecuencias de una planificación deportiva insuficiente

Con la baja en de Laporte en la defensa y la ausencia de un cuarto central en la plantilla, Ernesto Valverde ha vuelto a apoyarse en el filial para completar la convocatoria, pero esta vez condicionando el partido del Bilbao Athletic que se juega entrar en el playoff de Primera RFEF. Iker Monreal, el mejor central de la cantera de Lezama, no estará disponible para el duelo ante el Lugo

Las bajas en el Athletic Club vuelven a condicionar el plan de Ernesto Valverde de cara a un nuevo partido de LaLiga. La defensa está siendo un quebradero de cabeza para Ernesto Valverde que ha tenido que solapar la baja de Laporte con un central de la cantera. Iker Monreal ha sido el elegido por el 'Txingurri' para subir al primer equipo en el duelo ante el Levante en el Ciutat de Valencia. Aunque los titulares son Vivian y Paredes, el técnico rojiblanco ha tenido que volverse a apoyar en el Bilbao Athletic para completar una convocatoria ante la falta de centrales. Este hecho ha resultado ser perjudicial para el filial del Athletic que paga las consecuencias de una planificación deportiva insuficiente.

Tres centrales para toda la temporada en el Athletic

En verano, el Athletic Club apostó todo al fichaje de Laporte para reforzar una zaga que, por entonces, contaba con dos centrales, Vivian y Paredes. La sanción a Yeray por dopaje sacaba de la ecuación al central que sigue pagando la penalización impuesta por la UEFA al dar positivo en un control tras el choque frente al Manchester United debido a un medicamento para el pelo tras superar un cáncer. Unai Núñez, que estaba cedido, regresó al Celta después de que en el Athletic descartasen la opción de volver a contar con él. Los días pasaban y el mercado de fichajes llegó hasta su fin, con el fichaje de Laporte en el aire. Finalmente, el internacional español pudo ser traspasado al Athletic que dio la plantilla por cerrada con tres centrales. Ante la escasez de defensas, el Athletic ha apostado por tirar de el Bilbao Athletic para completar las convocatoria en caso de que alguno de los tres centrales no esté disponible.

Iker Monreal se pierde un partido crucial en el Bilbao Athletic

Para la jornada 14, la baja de Laporte ha obligado a Ernesto Valverde a subir al primer equipo a Iker Monreal, que no estará disponible para el Bilabao Athletic en el duelo ante el Lugo. El filial de Lezama atraviesa un gran momento en cuento a resultados y suma tres victorias consecutivas. Actualmente, el equipo ostenta la octava plaza en Primera RFEF. Una victoria ante el Lugo le garantiza meterse en los puestos de playoffs, pero tendrá que hacerlo sin su mejor central. El navarro, convocado por Valverde, se pierde un duelo crucial en la temporada ante un rival que si vence se coloca por encima del Bilbao Athletic en la tabla clasificatoria. La gestión insuficiente en el mercado de fichajes de la dirección deportiva, que debió sumar un central más a las filas del conjunto entrenado por el 'Txingurri', juega una mala pasada al filial del Athletic en su lucha por alcanzar la Segunda división.