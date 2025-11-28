Valverde tira de otro 'cachorro' para cubrir la baja de Laporte ante el Levante

El Athletic se presentará con lo justo en el Ciutat de Valencia, donde no podrá contar con los sancionados Sancet y Galarreta, además del zaguero francés, con gastroenteritis. En su lugar, el técnico rojiblanco ha llamado a filas al joven central Iker Monreal

Tras el decepcionante empate a cero del pasado martes ante el Slavia de Praga, que reduce el margen de error en la Champions a la máxima expresión, el Athletic Club retoma este sábado LaLiga con otro duelo vital ante el Levante. A cuatro puntos de las plazas europeas, la visita a uno de los equipos que ocupan actualmente la zona de descenso se antoja vital para levantarse y rearmarse de moral ante lo que se avecina, pues en la primera semana de diciembre tocará recibir en cuatro días a Real Madrid y Atlético. Pero los rojiblancos se presentarán en el Ciutat de Valencia con lo justo debido al carrusel de bajas que asola al plantel.

Vuelven Nico Serrano e Izeta

Así, Ernesto Valverde recupera a Nico Serrano, recuperado de la sobrecarga muscular que le impidió viajar a la República Checa, y Urko Izeta, que no está inscrito en la competición continental. Ambos son novedad en en una convocatoria de 21 futbolistas de la que se caen, por contra, Aymeric Lapoorte, enfermo, y los sancionados Oihan Sancet e Iñigo Ruiz de Galarreta.

El parte médico de Laporte

Finalmente, Laporte es baja por "un cuadro de gastroenteritis con importante afectación del estado general", tal y como ha informado la entidad bilbaína, mientras que Sancet y Galarreta se pierden el choque por las tarjetas que vieron en la jornada anterior frente al FC Barcelona en el Camp Nou. En en el caso del mediapunta navarro, una roja directa por la que ha sido sancionado con dos partidos, mientras el centrocampista eibarrés se llevó la quinta amarilla de la temporada y alcanzó de ese modo el ciclo que conlleva la suspensión por acumulación.

Iker Monreal busca su debut

Tampoco están en la relación de citados el meta y el ariete del filial Mikel Santos y Asier Hierro, quienes sí estuvieron el martes en Praga. En su lugar, el 'Txingurri' ha optado por reforzar la zaga con otro 'cachorro' como el central Iker Monreal, que a sus 20 años estará por segunda vez con el primer equipo. Ya lo hizo en la sexta jornada, con motivo de la visita del Girona a San Mamés, si bien no pudo debutar de forma oficial. Ante el Levante volverá a aguardar su oportunidad en el banquillo como tercer central, pues Dani Vivián y Aitor Paredes serán en principio los titulares.

El resto de bajas del Athletic

Completan la lista de descartes Iñaki Williams, que sigue sin superar la lesión muscular severa que le ha impedido jugar los seis últimos partidos, y las bajas de larga duración. Las de los lesionados de gravedad Maroan Sannadi, Beñat Prados y Unai Egiluz, y la de Yeray Álvarez, sancionado por la UEFA hasta abril.

La lista completa para visitar al Levante

Así, los 21 jugadores del Athletic que viajan a Valencia para medirse al Levante son Unai Simón; Gorosabel, Vivián, Paredes, Yuri; Jauregizar, Rego; Navarro, Unai Gómez, Nico Williams; Guruzeta; Padilla, Areso, Lekue, Monreal, Adama, Vesga, Selton, Berenguer, Nico Serrano e Izeta.