La quinta plaza en la Champions se complica: Betis, Espanyol, Getafe, Athletic, Real Sociedad, Celta, Sevilla, Rayo y Elche, implicados

Los resultados de la última jornada de los equipos españoles en Europa alejan la segunda plaza extra en la Champions, y por tanto, la posibilidad de que hasta el octavo clasificado en LaLiga pueda jugar competición europea la próxima temporada

Las dos plazas extra que otorga la UEFA a las dos mejores federaciones de la temporada en función de los resultados obtenidos en las tres competiciones europeas (Champions League, Europa League y Conference League) es uno de los grandes alicientes de cada año para las que las mejores ligas europeas sumen equipos en la máxima competición europea. Esta será la tercera temporada que suceda después de que Inglaterra, y por tanto la Premier League, haya sido la única capaz de repetir en las dos primeras campañas.

En la primera Alemania se hizo con la segunda plaza y esta pasada temporada fue España, permitiendo así a LaLiga colocar a cinco equipos en el bombo de la Champions siendo el gran beneficiado el Villarreal, como quinto clasificado, y por consecuencia hasta el Rayo Vallecano, que fue octavo y logró la clasificación para la Conference League.

La segunda plaza se complica para España

Sin embargo, a España se le está empezando a complicar el poder repetir la proeza de la pasada temporada. Los resultados de los equipos españoles en competición europea no están siendo todo los bueno que deseáramos y como ejemplo están los de esta última jornada donde solo tres de los ocho equipos han logrado ganar: Real Madrid, Atlético y Betis. El Athletic logró un empate en Praga que no le sirve de mucho y el resto de españoles en liza cayeron derrotados: Barcelona, Villarreal, Celta y Rayo Vallecano.

Tanto es así que antes de comenzar esta jornada europea estaba en cuarta posición aunque muy cerca de las dos primeras plazas, siendo considerada todavía una de las grandes candidatas a acompañar a Inglaterra, primera y destacada, junto a Italia, Francia y Alemania. Pero tras los resultados europeos, nuestro país ha bajado dos posiciones, hasta la sexta, pues le han adelantado Portugal y Polonia aunque lo más preocupante ee que sus grandes rivales se han distanciado más.

Alemania e Italia, grandes rivales, se alejan

A Inglaterra no hay quien le tosa, con nueve equipos en Europa suma ya casi 11.000 puntos (10.944 exactamente) seguida de lejos por Alemania, que con sus siete equipos en liza alcanza ya los 9.857 puntos. Italia ya está tercera con 9.571 puntos y Portugal ha subido hasta la cuarta plaza con 9.400 aunque tiene menos equipos (4) y dejará de sumar en teoría más pronto que otros países. Polonia es quinta con 9.375 puntos y también cuatro equiops mientra que España 9.250 puntos con sus ocho equipos. Lo único bueno en esta aspiración es que otro gran rival de España como es Francia está todavía peor, con 8.267 puntos y siete equipos en juego.

Y es que las opciones de España han bajado hasta un 12%, una probabilidad muy escasa teniendo en cuenta la de sus dos grandes rivales, Alemania e Italia. La Bundesliga cuenta con un 55% de opciones de amarrar la segunda plaza, mientras que la Serie A tiene un 27%. Inglaterra es prácticamente imposible que la pierda con un 98% de probabilidad de asegurarla.

Los equipos españoles deberían comenzar a sumar más victorias en las últimas jornadas para así tener mayores posibilidades de seguir en la competición en la fase de eliminatorias, donde Alemania e Italia seguramente también meterán varios equipos. La carrera por la plaza extra en la Champions se complica y eso repercutirá a su vez en la clasificación de LaLiga, donde en lugar de poder luchar por Europa hasta el octavo como el año pasado, solo sería hasta el séptimo, o incluso el sexto si el ganador de la Copa del Rey no obtiene su billete a Europa vía LaLiga.