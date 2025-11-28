Corberán se equivocó con Yarek: "Está dando una lección magistral tras otra"

El central se marchó del Valencia CF, entre otros motivos, porque el actual entrenador lo relegó al ostracismo, no dándole apenas minutos de juego. El canterano valencianista ha dejado esa etapa atrás y está brillando en el PSV Eindhoven el cual está muy contento con un defensa al que ficharon por una cantidad de dinero muy baja teniendo en cuenta que Yarek tiene 20 años

Yarek Gasiorowski fue una de las ventas que realizó el Valencia CF durante el pasado mercado de fichajes de verano. El club de Mestalla decidió prescindir de uno de los más prometedores jugadores, formado además en su cantera, al considerar que la oferta del PSV Eindhoven era lo suficientemente buena y también porque Carlos Corberán, el entrenador del primer equipo, apenas confiaba en él. El tiempo y lo que se ve en el terreno de juego dictan sentencia: Carlos Corberán y el Valencia CF se equivocaron con un Yarek que tiene enamorado al PSV Eindhoven. Además de ello, otro motivo que certifica el error del Valencia CF con Yarek es que el club busca central en el mercado invernal.

A Yarek no le está pudiendo ir mejor en el PSV Eindhoven. El central es titular indiscutible y no para de recibir elogios de su nuevo club. En esta temporada, el defensa suma ya 19 partidos y 1.500 minutos disputados en los que ha marcado 2 goles y ha dado 1 asistencia. Lo mejor de Yarek es que ha sido titular en todos los encuentros de la UEFA Champions League. Es justo por su actuación contra el Liverpool, el PSV Eindhoven ganó por 1-4, es donde el ex del Valencia CF ha recibido todo el cariño de su actual club.

"¡Con solo 20 años! A los siete se unió a la cantera del Valencia, donde progresó en todas las categorías inferiores. Trece años después, dejó a su familia en España para fichar por el PSV Eindhoven. Tuvo que aprender inglés, adaptarse a una nueva cultura y acostumbrarse a un estilo de juego diferente. Ahora, cuatro meses después, está dando una lección magistral tras otra. Una vez más: Yarek Gasiorowski, con solo veinte años", ha explicado el PSV Eindhoven, en sus redes sociales, sobre un Yarek al cual fichó por algo menos de 10 millones de euros. Una cantidad de dinero muy baja.

Carlos Corberán nunca confió en Yarek, lo vendió al PSV, fichó a Copete y ahora busca central en el mercado de fichajes de invierno

El caso Yarek ilustra perfectamente lo mal gestionado que está el Valencia CF en las últimas temporadas. Yarek se marchó del Valencia CF porque Carlos Corberán nunca confió en él. Así lo demuestran los datos de la temporada pasada en la cual el central sólo disputó un partido oficial desde el mes de febrero: 6 minutos frente a la UD Las Palmas.

Esa falta de minutos y de participación hizo que Yarek tuviera claro que su etapa en el Valencia CF estaba finiquitada, aceptando marcharse al PSV Eindhoven. Debido a ello, el Valencia CF acudió al mercado de fichajes y se reforzó, para el puesto de central, con Copete por el cual pagó unos 3'5 millones de euros al RCD Mallorca.

El andaluz no ha convencido y el Valencia CF ahora tiene como prioridad acudir al mercado de fichajes de invierno para fichar a otro central, Mientras tanto, Yarek, al que traspasó por menos de 10 millones de euros, triunfa en el PSV Eindhoven.