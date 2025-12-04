Copa del Rey 2026 en directo | Partidos y resultados de hoy en segunda ronda: Sevilla, Valencia, Celta, Rayo Vallecano, Espanyol

Sigue en directo todos los partidos de esta última jornada de la segunda ronda de la Copa del Rey

Bienvenidos a la retransmisión en directo de los encuentros correspondientes a la segunda ronda de la Copa del Rey.

Diez partidos se disputan en el día de hoy en el torneo del KO hasta en cuatro turnos.

A las 19:00 horas, será el turno para dos equipos de Primera División . El Espanyol viaja a Palma para medirse al Atlético Baleares , equipo clasificado en la tercera posición de Segunda Federación. Al mismo tiempo, habrá duelo de equipos de Segunda División: el Leganés recibe al Albacete en Butarque. Por otro lado, el Rayo Vallecano de Íñigo Pérez viaja a Castilla León para medirse al Real Ávila , al borde de los puestos de playoff de ascenso a Primera Federación. Por último, el Sabadell se verá las caras con el Deportivo de la Coruña en la Nova Creu Alta.

Jornada nefasta también para los equipos andaluces. Cádiz , Málaga y Almería están apeados de la competición tras perder sus partidos ante Mucia, Talavera y Eldense .

La más llamativa fue la eliminación del Girona ante el Ourense . Otros equipos de Primera División como Villarreal y Elche , han sufrido de lo lindo para sacar adelante sus eliminatorias ante Antoniano y Quintanar del Rey , respectivamente.

El día de ayer en la Copa del Rey dejó alguna que otra sorpresa y muchos sustos.

La jornada de ayer completó sus encuentros con la victoria sufrida del Levante ante el Cieza , mientras que la Real Sociedad superó al Reus por 0-2, anotando el segundo tanto en el descuento.

El Atlético Baleares , rival del Espanyol, ya ha llegado a su feudo:

También ha llegado ya el Sabadell a la Nova Creu Alta para medirse al Deportivo de la Coruña :

La alineación del Deportivo de la Coruña, que buscará el pase ante el Sabadell:

Los once jugadores que ha elegido Íñigo Pérez para poner en liza en el Adolfo Suárez:

Tan solo media hora para que den comienzo los cuatro encuentros que se disputan ahora a las 19:00 horas:

La segunda ronda de la Copa del Rey llega este jueves a su cierre definitivo con una noche marcada por la tensión, la ilusión y el peso de un formato que convierte cualquier desplazamiento en un examen peligroso. Con el partido único como norma y campos que a menudo obligan a adaptarse a céspedes artificiales y ambientes muy cercanos a la acción, los equipos de Primera y Segunda División saben que no tienen margen de error. Aquí, la diferencia de categoría cuenta menos de lo que parece.

El Sevilla, en una racha delicada en Liga, afronta su visita al CD Extremadura como si se tratara de una final. La urgencia de resultados y la necesidad de recuperar sensaciones convierten el duelo en clave, con Almeyda en el punto de mira. Similar es el caso del Celta de Vigo, que deberá adaptarse al césped sintético del Narcís Sala para enfrentarse al Sant Andreu, un escenario que tradicionalmente exige atención y rigor. Los de Claudio Giráldez no pueden permitirse un tropiezo.

Una noche incómoda para Primera y exigente para Segunda

El Valencia también viaja con la presión de evitar problemas en Cartagena, mientras que el Granada se desplaza a Canarias para medirse al Tenerife en un Heliodoro Rodríguez López que suele endurecer a cualquiera. Ningún equipo quiere pasar a la historia por una de esas “copadas” que ya han salpicado esta edición, pero todos saben que la Copa castiga a quien entra frío.

Los clubes de LaLiga Hypermotion tampoco tienen un camino sencillo. Burgos, Racing, Leganés, Zaragoza, Deportivo y Albacete visitan escenarios que seguro serán complejos. Para muchos, la Copa es también una válvula de oxígeno: una oportunidad para mostrar profundidad de plantilla o para que jugadores menos habituales reclamen su lugar.

El miércoles ya dejó señales claras de lo que puede pasar si los favoritos se confían. El Girona cayó ante un Ourense que se ha ganado a pulso la etiqueta de matagigantes; Cádiz, Málaga y Almería quedaron fuera en una jornada negra para los andaluces de Segunda; y equipos como Elche y Villarreal necesitaron prórroga o penaltis para salir vivos de sus duelos.

La Copa, como cada año, vuelve a demostrar que es territorio salvaje. Para algunos, este jueves será un trámite. Para otros, una noche inolvidable. Pero para todos, la obligación sigue siendo la misma: sobrevivir.

Los partidos de este jueves en la Copa del Rey