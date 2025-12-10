Seguidor confeso de la Real Sociedad, amenaza al Athletic en la Copa del Rey: "Ya hemos eliminado a dos 'Primeras'"

Aitor Aranzabe, ex canterano del club txuri urdin, ha contribuido a la clasificación del Ourense CF contra el Real Oviedo y el Girona, lanzando un aviso a los bilbaínos de cara al duelo de dieciseisavos: "Vamos a salir a ganar con todas nuestras fuerzas"

Tras quedar exento en las dos primeras eliminatorias por su participación en la Supercopa de España, el Athletic Club entrará en liza en la Copa del Rey el próximo miércoles 17 de diciembre ante el Ourense CF. Una eliminatoria asequible sobre el papel para los rojiblancos, al tratarse de un rival de Primera RFEF, que llega de algún mod envuelta en la polémica después de que el alcalde de la ciudad, Gonzalo Pérez Jácome, tachase de "pedrea" el emparejamiento del conjunto gallego con el "Bilbao". De este modo, eludió referirse al conjunto vasco como el Athletic y lamentó que no les cayese el 'gordo' (léase Real Madrid o Barcelona), después de que en el pasado ya tildase al club de Ibaigane de "xenófobo" por su filosofía de fichar solo a jugadores "relacionados con Euskal Herria en plena globalización".

El club 'reniega' de las palabras del alcalde

Nada tienen que ver sus palabras, en cambio, con las del presidente de la entidad gallega, Camilo Díaz, quien ha expresado su felicidad por la visita del cuadro rojiblanco, la segunda en la historia tras la sucedida en 1960, que se saldó con victoria por 3-1 del extinto CD Ourense. "Estamos muy contentos. Enfrentarnos a un equipo de Champions era impensable y ahora lo vamos a disfrutar. Está claro que es superilusionante que la afición pueda ver una imagen del estadio como nunca. La expectación es máxima y estamos muy felices. Espero que la gente se anime y pueda presenciar un bonito espectáculo. Aquí hay más aficionados de Real Madrid o Barcelona pero para nosotros es un superpremio, un orgullo y es un acontecimiento único. Estamos encantados de que los aficionados del Athletic visiten nuestra ciudad", señaló en Onda Vasca.

En lo estrictamente deportivo, por su parte, el equipo dirigido por Daniel Llácer viene de eliminar ya a dos conjuntos de Primera división, lo que le ha convertido en la auténtica revelación del torneo, dejando en la cuneta al Real Oviedo (4-2 en la prórroga) y al Girona (2-1). En ambas citas partió como titular Aitor Aranzabe, que llegó en verano procedente del Real Unión y ante el cuadro catalán firmó una asistencia.

Nacido en guipuzcoana de Zaldibia, el extremo de 27 años vivirá un duelo especial por su procedencia. No en vano, fue canterano de la Real Sociedad hasta alcanzar su filial, marchándose en 2021 al Tudelano y posteriormente al Sestao River, donde militó dos temporadas. "Siempre es bonito jugar contra equipos vascos”, señaló al respecto en el citado medio, si bien recalcó que afronta el duelo "como si fuese cualquier otro, aunque soy de la Real de toda la vida".

El estilo del Ourense y el estado del campo

"Somos un equipo valiente, que le gusta apretar arriba y proponer con balón, que siempre va a ganar. Vamos a salir a ganar con todas nuestras fuerzas. Ya que hemos eliminado a dos 'Primeras', podemos eliminar a cualquier equipo. Saldremos con confianza y a intentar eliminar al Athletic", avisó el ex canterano txuri urdin, que da por hecho que O Couto presentará un gran ambiente en las gradas, pues se espera la presencia de unos 10.000 espectadores. No puede decir lo mismo, en cambio, del estado del terreno de juego, lo que sin duda será una rémora para los de Valverde. “El campo no está muy bien. Son muchos partidos y hay otro equipo que juega en el mismo campo”, señaló.