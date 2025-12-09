PSV - Atlético, en directo el partido de la UEFA Champions League en vivo online

Sigue en ESTADIO Deportivo todo lo que ocurra en este partido de la jornada 6 de la fase de liga de la UEFA Champions League en la que tanto el PSV como el Atlético de Madrid necesitan ganar para incrementar sus opciones de acabar entre los ocho primeros puestos de la clasificación

El Atlético de Madrid llega algo mejor situado, 9 puntos , que su rival, el PSV Eindhoven , que sólo tiene 8 puntos . Con tres jornadas por disputarse, un triunfo aquí para cualquiera de los dos es un paso adelante para lograr ese objetivo.

Bienvenidos al partido entre PSV Eindhoven y Atlético de Madrid correspondiente a la jornada 6 de la fase de liga de la UEFA Champions League . Un encuentro que los dos equipos necesitan ganar para continuar en la lucha por quedar entre los ocho primeros puestos de la clasificación lo cual da billete directo a octavos de final y a no disputar la eliminatoria de play off en el mes de febrero.

Mucho ojo al PSV Eindhoven . Un rival que no debe despreciar el Atlético de Madrid ya que el club neerlandés consiguió golear al Liverpool , por 1-4 , en la anterior jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League . Un resultado que le ha metido de lleno en la carrera por acabar entre los ocho primeros clasificados de esta competición en su primera fase.

El Atlético de Madrid , por su parte, llega tocado anímicamente tras las derrotas ligueras contra el FC Barcelona y el Athletic Club en LaLiga . Aún así, el equipo que entrena Diego Pablo Simeone está en una buena posición para quedar entre los ocho primeros clasificados en la fase de liga de la UEFA Champions League . Tiene 9 puntos y está a un solo punto.

El Atlético de Madrid ya a puesto rumbo al Philips Stadium en donde se va a enfrentar a partir de las 21:00 horas al PSV Eindhoven . El equipo que entrena Diego Pablo Simeone tiene las bajas de Giménez , Marcos Llorente , Álex Baena y Lenglet .

Ya tenemos confirmado el once titular del Atlético de Madrid contra el PSV Eindhoven . Estos son los once jugadores por los que apuesta Diego Pablo Simeone .

Y también tenemos ya la alineación titular del PSV Eindhoven para este partido de UEFA Champions League contra el Atlético de Madrid .

PSV Eindhoven y Atlético de Madrid se enfrentan, a partir de las 21:00 horas en Philips Stadium, en uno de los partidos más interesantes de la jornada 6 de la fase de liga de la UEFA Champions League. Un encuentro que tiene vital importancia para los dos equipos que tienen encaminado su pase a las eliminatorias por el título de campeón, pero que necesitan la victoria para terminar entre los ocho primeros clasificados lo cual tiene grandes beneficios.

El PSV Eindhoven llega a este partido de UEFA Champions League contra el Atlético de Madrid en uno de los mejores momentos de la temporada ya que lidera la Eredivisie con mano de hierro a lo que se le añade su victoria contra el Liverpool en la última jornada de competición europea.

El club neerlandés es un equipo complicado que aún así está obligado a ganar para prácticamente asegurar su posición entre los 24 primeros clasificados al menos. Actualmente, el PSV Eindhoven, que cuenta entre su plantilla a conocidos del fútbol español como es el ex del Valencia CF Yarek Gasiorowski, suma 8 puntos en la clasificación de la UEFA Champions League y está a sólo dos puntos de la octava posición que da billete directo a los octavos de final.

El Atlético de Madrid, por su parte, llega tocado anímicamente a este encuentro de UEFA Champions League contra el PSV Eindhoven después de sus últimas dos derrotas. El equipo que entrena Diego Pablo Simeone ha perdido contra el FC Barcelona y el Athletic Club lo que le ha descolgado en la lucha por el título de campeón de LaLiga.

Con todo, el Atlético de Madrid está obligado a dejar aparcado el campeonato doméstico y ahora se centra en la UEFA Champions League en donde el equipo rojiblanco suma 9 puntos y, por tanto, sólo está a un punto de la octava posición. Si gana, el Atlético de Madrid dará un paso de gigante para terminar la fase de liga entre los ocho primeros puestos lo que le permitiría clasificarse directamente a octavos de final y, de este modo, tener más descanso durante el mes de febrero ya que no tendría que jugar la eliminatoria de play off que disputan los conjuntos que finalizan entre las posiciones 9 y 24.

En cuanto a las bajas, el Atlético de Madrid no puede contar con los lesionados José María Giménez, Álex Baena y Marcos Llorente a los que se ha sumado Clement Lenglet que ha sufrido una contractura muscular a última hora. Sí puede jugar, si así lo considera oportuno Simeone, Johnny Cardoso que ya está recuperado de las molestias físicas que sufrió en el partido contra el FC Barcelona.