Lewandowski avisa al Barça de cara a una semana importante en Champions League

El delantero del Barcelona, aún con su futuro por decidir, ha hablado de los días que se le se presentan al conjunto de Hansi Flick, afirmando que "en el fútbol pueden pasar muchas cosas, una semana puede cambiar mucho"

El Barcelona sacó un empate en su visita al Newcastle, tras el gol de penalti de penalti de Lamine Yamal en el último minuto, provocado por Dani Olmo. Tras ello, los de Hansi Flick deberán ganar en el Spotify Camp Nou el próximo miércoles, en la vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League. En este sentido, Lewandowski, que fue titular en el choque de ida, habló sobre las opciones que tiene el equipo azulgrana de alzarse con la Copa de Europa, además de mandar un aviso de cara a una semana importante en el calendario.

Lewandowski y las opciones del Barça en la Copa de Europa

De esta manera, Lewandowski ha hablado en el canal de Youtube de Romario, la leyenda de Brasil, dónde ha hablado claramente de las opciones que tiene el conjunto de Hansi Flick de ganar la Copa de Europa: "Ganar la Champions League, por supuesto, no es fácil, incluso si piensas que estás en buena forma y el equipo está bien, todavía hay muchos partidos. Creo que podemos hablar de ganar la Champions League si estamos jugando la semifinal, porque antes no tiene sentido". Además, el delantero del Barcelona ha avisado de cara a las próximas citas que se le presentan al equipo: "En el fútbol pueden pasar muchas cosas, una semana puede cambiar mucho. Intentamos mantener nuestro nivel alto hasta el final de la temporada".

Por otro lado, Lewandowski se expresó y esperó que la plantilla no sufra problemas musculares en los próximos días, marcados en rojo en el calendario porque el Barcelona se jugará la UEFA Champions League y LaLiga EA Sports, tras caer eliminado en Copa del Rey por el Atlético de Madrid: "Espero que no tengamos muchas lesiones y que en la parte más importante de la temporada todos podamos estar en el campo. En el fútbol también es importante estar en el momento adecuado, en la posición adecuada y con un buen nivel de rendimiento". En este sentido, cabe recordar que Hansi Flick no pudo disponer de una serie de jugadores para enfrentarse al Newcastle el pasado martes, como fueron Christensen, Balde, Koundé y Frenkie de Jong, además de un Eric García que se tuvo que quedar en el banquillo todo el partido por una sobrecarga, aumentando la parcela defensiva en el equipo azulgrana.

Lewandowski, con un futuro pendiente de resolver en el Barcelona

Lewandowski sigue sin mostrar una pista ni hacer público la decisión de cara a su futuro, ya que acaba contrato con el Barcelona en 2026. La fecha de la misma podría ser inminente, ya que podría depender del presidente que sea elegido en las elecciones de la entidad azulgrana, que tendrán lugar el próximo domingo. Víctor Font o Joan Laporta, uno de los dos será elegido en un día de máxima importancia para la etapa a corto plazo del club.

En este sentido, el candidato a las elecciones del Barcelona, Joan Laporta, valoró en la Cadena Ser sus intenciones con Lewandowski: "Es un jugador de talento y gol, siempre que sale la mete. A los grandes jugadores siempre les quiero dar un año más de contrato a modo de agradecimiento. Estoy muy agradecido a Lewandowski, en un momento que no era nada fácil venir al Barça se decidió enfrentar con el Bayern y renunciar a muchas cosas para venir a Barcelona. Si tiene ofertas de Arabia o de otros sitios tendremos que ver qué quiere hacer, pero a mí me gustaría que continuara un año más".