Juan Miranda: "Lo del Betis no salió mal del todo"

El de Olivares, que afronta su segunda temporada en el Bolonia FC italiano, ha repasado cómo fue su salida del FC Barcelona y ha rememorado los momentos más señalado de los que considera los mejores años de su vida, los tres cursos que vivió como jugador del primer equipo del Real Betis

Con sólo 14 años, Juan Miranda se marchó de la cantera del Real Betis para ingresar en La Masia del FC Barcelona, club con el que logró debutar en LaLiga EA Sports antes de marcharse cedido al Schalke 04 alemán y de cerrar su ansiada vuelta a casa en régimen de copropiedad en el verano de 2021. El sueño cumplido de vestir las trece barras para este bético de cuna sólo duró tres años, ya que en 2024 cambió de aires y firmó por el Bolonia FC italiano; pero los recuerdos de esa etapa son inolvidables: "Los mejores años de mi vida". El culmen, todo el mundo lo conoce, fue el penalti que transformó en la agónica tanda que acabó con la conquista de la Copa del Rey de 2022. No obstante, tanto o aún más disfrutó de su primer gran viaje como aficionado: a Wroclaw (Polonia), en la final de la UEFA Conference League 2025.

"Pues me encuentro muy bien, la verdad. Estamos intentando acortar plazos, porque la lesión va bastante bien. Esperemos entrar con el grupo para estar disponible para ese partido de vuelta en la UEFA Europa League que tenemos contra la Roma", ha explicado Miranda en una entrevista concedida al diario Sport en la que ha hablado de sus planes de futuro, después de haber sonado con fuerza como objetivo de varios clubes de la Premier League en los dos últimos mercados de fichajes.

"Yo creo que no era el momento de irme a la Premier. Estoy muy a gusto aquí en Bolonia. Me lo han dado todo, han apostado por mí y la verdad es que estoy bien aquí, que es lo importante. Tengo dos años más de contrato (30 de junio de 2028) y aquí estoy estupendamente. Me gusta el fútbol italiano y ahora no pienso en nada más. Queremos clasificarnos este año otra vez para la Europa League, que es el objetivo del club, y después ya se verá", ha explicado.

Su decisión de volver al Betis al ver que no tenía sitio en el primer equipo del Barcelona

"Yo creo que me costaría tener minutos con Gerard (Martín) y con (Alejandro) Balde", ha respondido con sinceridad al ser preguntado por la época tan distinta que le tocó vivir en el Barça durante unos años en los que no subían tantos canteranos al primer equipo. El club culé se reservó un porcentaje de una futura venta, además de un derecho de tanteo que nunca llegó a ejercer y que acabó expirando.

"Creo que ya no lo tienen, aunque no lo sé". "Me fui al Betis porque creo que esa era la mejor opción, la de volver a casa, y bueno, no salió mal del todo: fueron los mejores años de mi vida", ha manifestado el lateral izquierdo de 26 años, quien se acabó marchando de Heliópolis en el verano de 2024, ya que en las reuniones entre sus representantes y los directivos de la entidad no se llegó a un acuerdo para su renovación.

El penalti decisivo que le dio al Real Betis el cuarto título de su historia, la Copa del Rey de 2022

"Todo el mundo me lo pregunta y es algo que no te lo puedo decir porque no se puede describir, porque es una sensación única. Fue algo maravilloso, no sólo ya lo que es el penalti en sí, sino lo que se vivió antes, en la ciudad de Sevilla, lo que se vivió después... Justo después de la final fue la Feria de Sevilla, así que se vivió como un mes muy bonito allí en Sevilla y bueno, eso se queda para toda la vida. Yo creo que pocas cosas me van a regalar algo como eso. Como esa satisfacción de ganar un título con tu club...", ha concluido el futbolista de Olivares.

La intrahistoria del viaje de Miranda para asistir, como un hincha más, a la primera final europea de la historia del Betis

"Puede ser que se sienta eso como algo que no es habitual. Es verdad; pero yo no lo sentí así. Siempre había querido viajar porque antes pues no podía permitírmelo. Cuando el Betis llegó a la final, yo estaba de vacaciones. Hablé con el Bolonia, no pusieron ningún problema, y yo nunca había hecho viajes con el Betis. Bueno, de muy pequeño, pero ya ni me acuerdo. Creo que era el momento de estar en la grada, con mis amigos, con mi familia... Era el momento de vivir algo diferente. Siempre le digo a mis amigos que, cuando me retire del fútbol, estoy deseando hacer más viajes. Viajar viendo fútbol con mis amigos, que viajan siempre".