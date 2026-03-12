Marcelino saca pecho y se acuerda del Betis, Real Sociedad, Sevilla y Valencia

El técnico asturiano ha hablado con motivo de la previa de su partido frente al Alavés y ha repasado su trayectoria y la del conjunto castellonense esta temporada

A priori es un 2 fijo en La Quiniela por la posición de ambos equipos en la tabla. Pero Marcelino no se fía ni de Quique Sánchez Flores ni del Alavés. El entrenador del Villarreal ha asegurado este jueves en rueda de prensa que a su equipo le espera este viernes un encuentro “complicado” en un campo que se le da tradicionalmente “mal” tanto al conjunto castellonense como a él.

“Es un campo complicado en el que llevamos tiempo sin ganar. También se nos ha atragantado con otros equipos”, añadió el asturiano sobre Mendizorroza.

“Jugamos ante un rival con mucha intensidad, con ritmo y en un campo donde la gente aprieta mucho. Es complicado para todos los rivales”, insistió el asturiano, que desea lograr en Vitoria su victoria número 100 como entrenador del Villarreal.

“Ganar supondría sumar tres puntos importantísimos y, si además se cumple ese dato personal, encantado”, apostilló.

Marcelino recordó que el Alavés acaba de cambiar de entrenador y que se encuentra en una “situación complicada” en la clasificación, por lo que se juega muchísimo: “Estamos en el tramo final de la temporada y ya quedan pocos partidos para cumplir los objetivos”. En este sentido, el técnico amarillo indicó que ya se notan modificaciones en el Alavés desde la llegada de Quique Flores, como su estructura: “Ahora es más claro el 1-5-3-2, sistema que ya utilizó en el Sevilla. Veremos si su juego es más directo, pero Quique estructura bien sus equipos, se adapta a contextos complicados y obtiene buenos rendimientos”.

Marcelino no da pistas de su once, pero presume de sus jugadores

Marcelino no desveló si repetirá el equipo que superó al Elche, pero indicó que el gran objetivo del Villarreal es “tener continuidad” en los partidos, ya que reconoció que alternan buenas fases de juego con otras menos positivas. El entrenador se congratuló de haber ganado la mitad de los partidos que ha dirigido en la máxima categoría, algo que achacó a contar con “buenos futbolistas”.

“Llevo 23 años entrenando. Si hubiera ganado un partido de cada cinco habría entrenado menos”, bromeó el asturiano, que dijo estar contento de su trayectoria en los banquillos.

Sobre la situación actual del Villarreal, Marcelino afirmó que su equipo cuenta con una “barbaridad de puntos” y agradeció las palabras del consejero delegado, Fernando Roig, en las que elogió el rendimiento del equipo: “Nuestra obligación es trabajar con la máxima honestidad y esfuerzo. Así entiendo mi profesión”.

Y para resaltar aún más su brillante campaña se puso a sacar los datos de la tabla: "Sacar 11 puntos de ventaja al Betis, 19 a la Real Sociedad y más de 20 a Sevilla y Valencia dice la enorme temporada que estamos haciendo”.

Por último, calificó de “bueno para el fútbol español” que España pueda contar con un quinto equipo en la próxima edición de la Liga de Campeones, lo que allanaría el camino al Villarreal para repetir en la competición, aunque precisó que “nosotros no pensamos ahora en eso”.