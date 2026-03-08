Marcelino, autocrítico con los cambios: "Creo que no nos ayudaron mucho"

El entrenador del Villarreal CF pidió mucho más a sus futbolistas los cuales se complicaron, en los últimos minutos, un partido contra el Elche CF que tenían encarrilado. El técnico asturiano exigió mayor intensidad y luego le quito importancia a Pau Navarro

Marcelino García Toral, entrenador del Villarreal CF, se mostró contento por la victoria de su equipo contra el Elche CF por 2-1, pero al mismo tiempo fue muy autocrítico con la intensidad de sus jugadores tras los dos goles marcados y también con los futbolistas que salieron desde el banquillo.

Marcelino García Toral analizó la victoria del Villarreal CF contra el Elche CF por 2-1. "Al principio fue igualado, ellos con un poco más de ritmo que nosotros. Luego, pues cierto es que cada vez que atacábamos generábamos peligro y luego a raíz del primer gol, nos fuimos con unos 3 al vestuario que incluso pudieron ser más porque tuvimos varias claras, ¿no? El inicio del segundo tiempo también fue muy bueno y bueno, pues el minuto 60, entre el 60 y el 65 nos empezamos a parar. Yo creo que actuamos con demasiada confianza pensando que el partido ya estaba finalizado y aquí los partidos duran 90 minutos. Tuvimos para hacer el tercero en muchas ocasiones, no lo hicimos y luego el rival en un córner nos metió un gol y nos hizo pasar, como es lógico, 15 minutos de esa inseguridad que te da un resultado ajustado", dijo en Movistar+.

Por otro lado, el entrenador del Villarreal CF fue autocrítico con la aportación de los futbolistas que entraron al partido desde el banquillo. "La posición del balón se analiza, ¿no? Pero hay que saber, desde mi punto de vista, dónde sumas porcentaje de posición. Nosotros a veces intentamos ir con presión en vuelta atrás sobre el portero y apoyándose en el pivote nos salían descargando en un central, lo que luego nos generaba recorridos largos de vuelta y luego fuimos a bloque medio. En bloque medio el rival nos generaba muy poco y nosotros a la vez, cuando estábamos intensos, recuperábamos balón y teníamos al rival en contra, ¿no? Porque sabíamos que el Elche es un equipo que un altísimo porcentaje de goles lo encaja precisamente en contraataque. Y bueno, pues eso lo utilizamos. Luego estuvimos muy fluidos, muy bien, con muy buena lectura del juego durante esos últimos 15-20 minutos del primer tiempo y los 15 del segundo, donde generamos ocasiones muchas y muy claras, no las metimos y luego nos paramos. No seguimos atacando, no seguimos con movilidad y luego con los cambios creo que mejorar no mejoramos tampoco. Y en este mundo del fútbol actual los cambios te ayudan mucho y hoy creo que no nos ayudaron mucho".

Marcelino quita importancia a la lesión de Pau Navarro

Por último, Marcelino le quitó importancia a la lesión de Pau Navarro que tuvo que ser cambiado en la segunda parte. "Tiene una sobrecarga. En principio parece más algo de calambre que de lesión, pero veremos mañana a ver cómo va evolucionando y cuando se le hagan las pruebas pertinentes a ver si no tiene nada. Esperemos que no porque el chaval está rindiendo a un nivel muy alto".