Villarreal - Elche: horario, canal y dónde ver hoy en TV el partido de la jornada 27 de LaLiga

Se vuelve a disputar una nueva jornada de LaLiga EA Sports. La Cerámica disfrutará de un Villarreal-Elche con tres puntos muy importantes en juego. Puede ser la última oportunidad de Eder Sarabia para mantener su puesto como técnico del Elche CF

Elche y Villarreal se medirán de nuevo esta temporada, esta vez en el duelo correspondiente a la jornada 27 de LaLiga que se disputará en el Estadio de la Cerámica, y que tiene la oportunidad de seguir en el directo que ofrecerá ESTADIO Deportivo. Este segundo cara a cara de la temporada entre los dos equipos valencianos se disputará en la tarde de hoy, domingo 8 de marzo.

Una cita entre dos equipos que atraviesan dos realidades totalmente distintas. El Elche CF está inmerso en una de sus peores rachas históricas en LaLiga. No ha ganado en el presente año y ya acumula hasta 9 partidos consecutivos sin conseguir la victoria. El Villarreal, por su parte y a excepción del papel mostrado en la Champions League, está firmando una campaña muy buena. Incluso podría asaltar la tercera plaza si los resultados acompañan. Los de Marcelino están intratables prácticamente en Liga

De Europa al descenso

Se miden dos equipos con diferentes sensaciones en este inicio de 2026, pues el Elche está tirando por la borda todo aquello que había cosechado en la primera vuelta. El equipo ilicitano estuvo incluso asentado en la zona europea de la clasificación. Ahora, el Elche CF es un serio candidato al descenso tras su gran racha sin vencer en LaLiga: 9 partidos. La figura de Eder Sarabía ya está cuestionada. Otro entrenador habría sido dimitido ya; sin embargo, Eder Sarabia es el artífice de uno de los mejores Elches de las últimas décadas. Eso sí, nadie vive del pasado en el fútbol.

Villarreal No Iniciado - Elche

Los de Marcelino García Toral llegan al encuentro en buena dinámica y en busca de asaltar la tercera plaza. Parece que están atravesando un buen momento de forma. Los groguets buscan su undécima victoria en La Cerámica en la presente temporada.

Villarreal - Elche: ¿A qué hora empieza el partido?

El partido que enfrenta al Villarreal con el Elche, correspondiente al partido de la jornada 27 de LaLiga EA Sports, se disputará en el Estadio de la Cerámica hoy domingo 8 de marzo de 2026, a partir de las 14:00 horas. Se espera un día lluvioso en Vila-real. La temperatura rondará los 14º durante la tarde de hoy.

Villarreal - Elche: ¿Dónde verlo por televisión?

Este encuentro liguero que mide a ambos conjuntos se podrá ver por plataforma de pago, más concretamente en Movistar+ LaLiga (dial 54 en Movistar+ y dial 110 en Orange). Como es habitual, existe la opción de visionarlo en diversos dispositivos a través de sus aplicaciones. Este partido será el partido en abierto de la jornada, y podrá seguirse a través de Teledeporte y RTV Play. También se podrá seguir a través de LaLiga TV Bar.

Villarreal - Elche: ¿Cómo seguir online este duelo?

Más allá de seguirlo por televisión, existe la alternativa de no perderse nada de este encuentro en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo a través de www.estadiodeportivo.com con un detallado minuto a minuto con todos los pormenores de lo que acontezca sobre el verde de La Cerámica. La cobertura de ESTADIO proseguirá tras la conclusión del encuentro con la crónica, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y rueda de prensa y las notas de los futbolistas.