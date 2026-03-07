Alineaciones Sevilla - Rayo Vallecano: alineación probable de Sevilla y Rayo Vallecano en la jornada 27 de LaLiga

Almeyda, con cuatro bajas y la vuelta de Vargas, introducirá algún cambio en el once mientras que Íñigo Pérez apostará por rotaciones por el próximo partido europeo

Una vez conocida la lista de Almeyda para la cita contra el Rayo, el once sevillista no presenta demasiadas dudas y, posiblemente, resultará similar al utilizado contra el Betis, pero con alguna que otra modificación, entre ellas la forzada por las circunstancias.

De este modo, Almeyda cumplirá el deseo de todos los sevillistas de que Oso parta de titular, ya que Suazo, el titular habitual para el argentino, vio la quinta amarilla contra el Betis. El Sevilla mejoró considerablemente en el duelo cainita con la entrada del canterano y este domingo será de la partida con la oportunidad de convencer al técnico para mantener su puesto cuando regrese el chileno.

El regreso de Nianzou puede provocar un segundo cambio en la zaga

Además, podría haber un segundo cambio en la defensa ahora que Nianzou regresa tras su castigo federativo, pues su vuelta le otorga la posibilidad a Almeyda de situar a Azpilicueta de nuevo en la derecha en detrimento de Carmona, muy desafortunado ante los verdiblancos, para formar el eje con el parisino junto a Gudelj y Kike Salas. También cabe la opción de situar a Juanlu como carrilero y no de interior, y mantener a los tres centrales del derbi.

Por delante, es probable que recupere el músculo en la medular juntando a Mendy y Agoumé tras sentar al primero ante los verdiblancos, con Sow más liberado de tareas defensivas para generar y actuar en zonas de influencia. En esta ecuación no entraría la continuidad de Juanlu en el centro del campo, lo que tampoco se puede descartar. Pese a ser la gran novedad en la lista, Vargas empezará posiblemente en el banquillo para reaparecer en la segunda mitad.

Alexis o Isaac, el acompañante de Akor Adams arriba

En ataque, Akor Adams tiene el puesto asegurado y, ante la nueva baja de Maupay, queda por saber quién será su acompañante, si repetirá con Alexis Sánchez tras su gol en La Cartuja o tratará de aprovechar la inercia positiva de Isaac Romero después de su contribución fundamental en el derbi por su golazo para empatar.

Posibles rotaciones en el Rayo

Por parte rayista, este choque le llega antes del encuentro de ida de octavos de final de la Conference League ante el Samnsunspor en Turquía, por lo que es posible que Íñigo Pérez apueste por rotaciones. Una posibilidad que le permite el hecho de disponer de toda la plantilla, a excepción de Pathé Ciss, que se ha quedado en Madrid por precuación.

Alineaciones probables:

Sevilla FC: Vlachodimos; Azpilicueta, Nianzou, Gudelj, Kike Salas, Oso; Agoumé, Batista Mendy, Sow; Isaac y Akor Adams.

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Luiz Felipe, Pacha Espino; Unai López, Óscar Valentín; Trejo, Isi, Álvaro García; y De Frutos.