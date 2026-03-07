Baja de última hora en la lista del Sevilla con Vargas de protagonista

Almeyda afronta la visita del Rayo con más ausencias de las esperadas, cuatro, pero con el regreso del internacional suizo y también de Nianzou y Jordán

El Sevilla recibe este domingo en el Sánchez Pizjuán al Rayo Vallecano en otro duelo de vital importancia para los nervionenses tanto en cuanto un triunfo le permitiría abrir brecha con el descenso y respirar más tranquilo antes de visitar al Barcelona.

Un partido trascendente que afronta con novedades importantes en la lista de Almeyda con respecto al derbi del pasado domingo, pues recupera hombres importantes, pero no a Maupay.

De ese modo, el Sevilla, a la hora habitual, ha comunicado oficialmente la lista de 25 convocados para el choque contra los rayistas, y, tal y como confirmó ayer Matías Almeyda, depara la excelente noticia de la presencia de Rubén Vargas, que regresa dos meses después una vez que dejada atrás su segunda lesión importante de la temporada.

Además de Vargas, vuelven Nianzou y Jordán

El internacional suizo es la novedad más trascendente, pero no la única importante, ya que Almeyda vuelve a contar con Tanguy Nianzou, sancionado por acumulación de amarillas ante el Betis. También reaparece Joan Jordán después de cumplir su sanción de dos partidos por su expulsión ante el Alavés.

En el capítulo de ausencias, Almeyda pierde a cuatro futbolistas cuando se esperaban que solo fueran tres. Y es que, aunque ha trabajado con normalidad en las últimas sesiones tras caerse a última hora de la lista del derbi, Maupay vuelve a quedarse fuera por un pequeño edema muscular localizado en el bíceps femoral derecho.

Cuatro bajas cuando se esperaban tres

Tampoco está Peque, que ha sufrido esta semana una lesión severa que lo mantendrá apartado de los terrenos de juego durante 4-6 semanas por una rotura parcial del ligamento lateral interno del tobillo izquierdo. No obstante, el mediapunta catalán había perdido su rol protagonista en las últimas semanas.

Igualmente es baja Gabriel Suazo al ver la quinta amarilla contra el Betis, que se suma junto a Peque y Maupay a la baja de larga duración de Marcao, que ya no reaparecerá en lo que resta de curso.

La lista confeccionada por Almeyda también integra a dos futbolistas del filial, casos de Miguel Sierra y el portero Alberto Flores, titular ayer en el derbi chico. Al haber citado a 25 futbolistas, el técnico argentino tendrá que hacer dos descartes antes del comienzo del encuentro.

Esta es la convocatoria completa del Sevilla para el partido de mañana contra el Rayo Vallecano en el Sánchez-Pizjuán: Odysseas Valchodimos, Nyland, Alberto Flores, Juanlu, Carmona, Azpilicueta, Nianzou, Fabio Cardoso, Kike Salas, Andrés Castrín, Fede Gattoni, Oso, Gudelj, Batista Mendy, Sow, Joan Jordán, Agoumé, Manu Bueno, Januzaj, Ejuke, Miguel Sierra, Alexis Sánchez, Rubén Vargas, Akor Adams e Isaac Romero.