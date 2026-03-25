El comentario privado de Cordón a García Plaza, nuevo técnico del Sevilla, que se escuchó públicamente: "Esto parece un velatorio"

El alto ejecutivo sevillista, al final de la presentación, realizó una afirmación cuando creía que nadie le escuchaba sobre la actitud de los periodistas, pero el micro seguía abierto

Antonio Cordón, director de fútbol del Sevilla, acompañó a Luis García Plaza en su presentación como nuevo técnico del Sevilla después de haber tomado la decisión de destituir a Almeyda y apostar por el madrileño, sobre el que ha depositado plena confianza.

Así, después de la comparecencia de García Plaza, que respondió a numerosas preguntas, le llegó el turno al alto ejecutivo extremeño, que durante alrededor 20 minutos atendió a los medios de comunicación para hablar obviamente del despido del entrenador argentino y los motivos por los que se ha decantado por el otrora técnico del Alavés.

Cordón, por un comentario privado que se escuchó en abierto

No en vano, muy a su pesar, posiblemente, Antonio Cordón también fue protagonista por un comentario que le hizo al míster al final de la presentación, cuando ya creía que nadie lo escuchaba. Sin embargo, el micro estaba abierto y se pudo escuchar su impresión acerca del ambiente que se respiraba en la sala de prensa.

De ese modo, una vez que comunicación del Sevilla dio por concluida la puesta de largo del míster, Antonio Cordón se inclinó para decirle algo a su elegido sin saber que el micro seguía abierto, por lo que fue pillado completamente al hacerse público su percepción tras las preguntas realizadas por los periodistas y la preocupación por la situación del equipo: "Parece esto un velatorio".

Su suma a su otra frase 'célebre'

Frase que ya ha sido comentada por muchos sevillistas y que se suma a aquella famosa que dijo en la rueda de prensa tras cerrar el mercado de verano y que tanto dio que hablar: "El objetivo del club es estar alegre".

La diferencia es que aquella vez lo dijo a sabiendas de que todo el mundo se haría eco y que esta vez ha sido 'cazado' al no ser un comentario que quisiera realizar públicamente.

Antes de este descuido llamativo, Cordón trató diversos temas, entre otros, el frenazo al fichaje de Patrik Mercado después de la grave lesión sufrida por el futbolista ecuatoriano.

"A ver, nosotros con Patrik Mercado tenemos un principio de acuerdo, pero en definitiva tiene que pasar un reconocimiento médico. Es decir, tenemos una prioridad para hacernos con ese fichaje y en junio tenemos que decidir en función de lo que diga el reconocimiento médico", apuntó Cordón, que justificó que en enero solo se cerrara un fichaje.

"Las circunstancias económicas son las que había, entonces todos sabemos lo que teníamos, todos sabemos en el círculo que nos teníamos que mover, lo que podíamos inscribir y hemos hecho hasta el último euro de lo que tenía el club para poder traer un delantero, que era lo que entendíamos que había que cubrir, porque no daba para más", señaló.

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