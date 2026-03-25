Cordón asume que Almeyda "no salió bien" pero despeja dudas sobre su futuro en el Sevilla FC: "No soy de tirar la toalla"

El director deportivo, que como el argentino firmó el pasado verano hasta 2028, admite que su primera elección "no salió bien" y no elude su responsabilidad. No obstante, asegura que su futuro en la entidad no está en duda y confía plenamente en acertar con Luis García Plaza

En la sala de prensa del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán se han sentado a primera hora de la tarde de este miércoles Luis García Plaza y Antonio Cordón. O lo que es lo mismo el noveno entrenador y el tercer director deportivo diferentes que se cuentan en el Sevilla FC en menos de cuatro años. El extremeño ha hecho de cicerone en la presentación del madrileño como nuevo técnico, después del despido de Matías Almeyda, quien como Cordón había llegado el verano pasado con contrato en vigor hasta 2028.

Sólo nueve meses ha durado en el banquillo el argentino, para quien el director deportivo sólo tiene palabras de elogio y de agradecimiento. En este sentido, ha destacado el enorme "legado profesional y humano" que ha dejado en la entidad como ejemplo a seguir "para todos"; pero, sobre todo, ha desmentido los rumores de que el motivo del despido fuese que el 'Pelado' habría transmitido que veía un milagro lograr la permanencia. Al hilo de ello, en una segunda pregunta más personal, Antonio Cordón ha querido dejar claro que asume como propio este fracaso -final anticipado- de su primera elección pero ha mandando un mensaje sobre su idea de futuro: "Yo nunca arrojo la toalla".

Antonio Cordón asume la responsabilidad del despido de Matías Almeyda: "No salió bien"

"Indudablemente, uno de los que más apostó por traer a Matías Almeida fui yo y no voy a eludir responsabilidades. Realmente, pensamos que era el momento justo de iniciar un proceso con él: un entrenador valiente, humano, que aporta al grupo mucha sabiduría y muchas cosas. Venía en una situación muy complicada para el club y fue muy valiente en aceptarlo; pero, bueno, no ha salido bien. A partir de ahí le deseo lo mejor. Estoy convencido que va a triunfar allá donde vaya".

"Y me responsabilizo de los acontecimientos. Estoy jodido, porque cuando haces una apuesta y no sale bien uno no se puede quedar a gusto. Pero también estoy convencido de que el examen final lo haremos bien. Nos quedan dos meses y cuando lleguemos a junio veremos todas las consecuencias de lo que ha ocurrido, si lo hemos hecho bien o no. Ahora nos quedan nueve finales, la primera dentro de 10 días", ha añadido.

El futuro de Cordón en el Sevilla FC no está en duda: "Me encuentros con muchas ganas y mucha fuerza"

"El que me conoce bien, después de 30 años de trayectoria en muchos equipos y en muchos continentes, sabe que no soy de tirar la toalla. Me encuentro con muchas ganas, con mucha fuerza de conseguir aquello para lo cual asumí el reto, que es hacer que el Sevilla, primero, pueda permanecer en Primera división. Y me he marcado este objetivo fundamental. Entonces está claro que a lo largo de una temporada te pueden ocurrir muchas cosas. Hay muchos picos. Ahora estamos en uno más bien bajo; pero estamos convencidos, yo el primero, de que esto va a cambiar con la ayuda de Luis (García Plaza) y todo el staff que ha llegado. Por eso hemos hecho el cambio.

"Del rendimiento que se le puede sacar a esta plantilla los entrenadores podrían opinar mejor que yo. Nosotros vemos unos resultados generales y una clasificación. En el mundo del fútbol sabemos cómo funcionan las cosas. Cuando los resultados no son buenos, la plantilla parece que no rinde. Aunque hay momentos de la temporada con rendimientos que son increíbles. Tenemos la confianza de que vamos a lograr que la plantilla rinda, porque necesitamos que rinda, de aquí a final de temporada. Ése es nuestro principal objetivo", ha finalizado, respondiendo a la pregunta de si cree que puso en manos de Almeyda todos los mimbres necesarios para lograr una salvación holgada.

"A nadie le gusta cambiar de entrenador en medio de una temporada. Y menos cuando es un entrenador con el que teníamos un proyecto a más largo plazo. Son situaciones del fútbol. En lo profesional y en lo personal te sientes en días muy difíciles. Pero hay que mirar hacia adelante. Hay que pensar que nos quedan dos meses de mucho trabajo, que el objetivo final siempre tiene que ser librar la categoría. Y desde ayer estamos trabajando ya en ello".