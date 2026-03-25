Cordón explica los motivos del despido de Almeyda y la elección de Luis García Plaza: "Era el momento"

El director deportivo nervionense agradece al técnico argentino todo el legado profesional y humano que ha dejado en el club. No obstante, considera que los malos números o la premura del calendario justifican su destitución y la elección de García Plaza para relevarle

El director deportivo del Sevilla FC, Antonio Cordón, ha repasado en rueda de prensa las agitadísimas horas que ha vivido desde el tenso final del partido ante el Valencia CF, con los pocos aficionados que aguantaron hasta el final en el Sánchez-Pizjuán pitando a todo lo que daban sus pulmones, hasta la comparecencia de este miércoles en la presentación oficial de Luis García Plaza; pasando, obviamente, por la destitución de Matías Almeyda anunciada en la mañana del lunes.

El extremeño ha explicado su decisión desde un motivo puramente numérico: la cercanía de tres puntos con los puestosd de descenso. No obstante, ha desmentido las informaciones que apuntaban a que Almeyda habría transmitido un deseo de arrojar la toalla y ha tenido muy buenas palabras para el argentino. Del mismo modo, ha mostrado su gratitud a García Plaza por aceptar el reto de asumir la dirección del Sevilla FC para lograr la permanencia en estas nueve jornadas que le quedan a LaLiga EA Sports.

El mensaje de bienvenida de Antonio Cordón para Luis García Plaza

"Presentamos en el día de hoy a un entrenador bastante contrastado en Primera división. Es un entrenador al que conocemos desde hace muchísimos años. Yo coincido con él en sus inicios de entrenador en el Villarreal B, allá por principios del 2000, y en otro momento también coincidimos cuando los dos trabajábamos en China".

"Aparte de la trayectoria que hemos seguido de él, le hemos conocido por tener siempre un rendimiento bastante bueno en los equipos que ha estado, sacándolos de situaciones difíciles. Por eso le hemos contratado. Gracias, Luis, a ti y a todo todo tu staff por haber escogido nuestro club y esperemos que tengáis un trabajo adecuado", ha explicado en el discurso de bienvenida a un García Plaza algo afónico tras dirigir poco antes su primer entrenamiento.

"Ha sido todo muy rápido. En un club siempre se trabaja para cualquier tipo de baja que se pueda producir en todos los sentidos. Hay que estar preparado siempre para cualquier imprevisto. Por rápido me refiero a que se hizo después del partido de Valencia. Nos pusimos a analizar y estimábamos que Luis era la persona, el entrenador y el profesional indicado para cumplir el objetivo que nos hemos marcado.

Las razones de la destitución de Almedya como técnico del Sevilla FC

"Han sido días difíciles. Hemos tenido que debatir internamente y tomar una decisión entre todos, aceptando la realidad en la cual nos encontramos. Hemos sumado siete puntos de 24, quedan nueve jornadas y entendíamos que llegaba un parón que nos daba tiempo para cambiar la situación. Era el momento adecuado de hacer este cambio; pero desde aquí, antes de nada, tengo que agradecer a Matías y a todo su staff por todo lo que nos han dado".

"(Almeyda) fue muy valiente a la hora de venir, en una situación difícil en el club, económica y deportiva. Aceptó el reto, al igual que yo. Sabíamos que iba a haber muchos altibajos. El objetivo siempre fue salvar la categoría lo antes posible. En la temporada se producen momentos altos y otros menos altos. Nos ha tocado vivir esta parte más baja y ahí está el motivo del cambio. Se ha ido un entrenador que ha aportado mucho al vestuario".

"Nos ha dejado un legado profesional y personal que también tiene que servir de base para todo el mundo. A partir de ahí, había que mirar el futuro cercano, el partido del Oviedo, y hemos decidido cambiar de entrenador". "Quedan nueve jornadas y estasmos a tres puntos del descenso. Sinceramente, con todo el dolor nuestro, hemos tenido que tomar esta decisión deportiva".