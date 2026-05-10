El Sevilla ya prepara la visita al Villarreal pendiente de Isaac Romero

Luis García Plaza dirigió una sesión de recuperación en la ciudad deportiva tras el vital triunfo ante el Espanyol, con la mente puesta ya en el choque de este próximo miércoles en La Cerámica

La victoria 'in extremis' ante el Espanyol, la segunda consecutiva en el Sánchez-Pizjuán, ha colocado al Sevilla FC en una posición mucho más desahogada en la lucha por la permanencia en LaLiga. Pero aún restan tres jornadas por delante y los profesionales nervionenses son conscientes de que deben seguir remando para alcanzar el objetivo de la salvación. Así lo advertía el entrenador, Luis García Plaza, en plena euforia por la celebración de un triunfo vital. "Estos tres puntos nos dan la vida, pero no está hecho; si no puntúas en Villarreal...", afirmó.

Una recuperación más que necesaria

Por ello, sin tiempo que perder, el técnico madrileño y sus pupilos se han puesto manos a la obra esta misma mañana. Apenas una horas después de la locura vivida en el 'Manicomio' de Nervión con la remontada sellada por Castrín y Akor Adams, el plantel blanquirrojo ha regresado al trabajo en la Ciudad Deportiva Cisneros Palacios para llevar a cabo una sesión de recuperación que comenzó con una charla sobre el césped.

Es norma habitual después de cada que los titulares del día anterior se limiten a realizar un entrenamiento más suave para reponer fuerzas, algo en este caso más necesario que nunca tras el tremendo esfuerzo realizado ante el Espanyol. Muchos jugadores acabaron fundidos, pero por fortuna no hubo que lamentar ninguna baja de cara al choque de este próximo miércoles ante el Villarreal, a las 19:00 horas en La Cerámica.

Así la enfermería del Sevilla FC

De este modo, los únicos inquilinos de la enfermería siguen siendo Marcao, que ya se despidió en enero de la temporada por una rotura en el hueso escafoides de su pie izquierdo, y Manu Bueno, del que García Plaza ya avanzó que estaría varias semanas fuera tras sufrir edema un óseo en la plataforma tibial de la rodilla derecha en el entrenamiento del pasado sábado, por lo que se ha perdido las dos últimas citas.

Los dos cambios consecutivos de Isaac Romero

Al margen de ambos, todas las miradas apuntan a Isaac Romero, que volvió a ser sustituido en el descanso por Alexis Sánchez, como ya sucediera frente a la Real Sociedad. El lebrijano viene sufriendo unas molestias que le hicieron jugar infiltrado ante los donostiarras, esforzándose de nuevo para estar en el once este pasado sábado pese a trabajar al margen de sus compañeros en varias jornadas durante la semana.

Pese a que García Plaza afirmó que ya estaba recuperado y volvió a jugar de inicio ante el cuadro perico, el delantero solo aguantó de nuevo 45 minutos. Por ello, habrá que estar atentos a su evolución en las dos sesiones programadas antes de emprender rumbo a Villarreal. Así, el plantel sevillista trabajará lunes y martes, día en el que el técnico atenderá a los medios en la habitual rueda de prensa previa al choque.

Akor Adams espera su oportunidad

En caso de que Isaac Romero llegase renqueante y se apostase por darle descanso, el nigeriano Akor Adams, convertido en héroe tras su noveno gol de la temporada, podría regresar a una titularidad de la que no goza desde hace tres jornadas, frente al Levante. Tras aquel partido, salió los últimos minutos en El Sadar y provocó el enfado monumental de su técnico al no presionar el centro que acabó con el definitivo 2-1 de Osasuna. Una acción que le dejó sin minutos frente la Real Sociedad antes de su heroica participación en el cuarto de hora final este pasado sábado.

Posibles cambios en el onces

Por lo demás, no es amigo García Plaza de tocar demasiado lo que funcionada. Ante el Espanyol, de hecho, repitió el mismo once que puso en liza el choque anterior. Pero sí podría haber alguna modificación en el centro del campo para dar entrada a Djibil Sow, que mejoró con creces las prestaciones de Agoumé ante los pericos tras salir desde el banquillo. Lo mismo sucedió con Juanlu y Carmona, por lo que el lateral diestro podría ser otro de los puestos que se vean modificados, con opciones también para César Azpilicueta, que ha estado presente en las dos últimas convocatorias tras su enésima lesión pero no ha contado con minutos.