El Superordenador respalda al Sevilla: así están las predicciones de descenso en LaLiga

La victoria ante el Espanyol ha permitido a los nervionense dar un salto en la clasificación y, con ello, sus opciones de bajar a Segunda división se han reducido de forma drástica, aunque aún queda trabajo por hacer en las tres jornadas finales

El Sánchez-Pizjuán estalló de júbilo con el gol de Akor Adams en el minuto 91. La heroica remontada del Sevilla FC ante el Espanyol es oro puro para un equipo que en el 80' caía por la mínima ante su entregada afición y veía cómo sus opciones de descenso se multiplicaban de forma alarmante. El gol de Andrés Castrín reflotó la moral y con el del ariete nigeriano se disparó la locura. Aún quedan tres jornadas por delante y 9 puntos en liza. El trabajo no está terminado. Pero qué duda cabe de que el triunfo ante los pericos, el segundo en apenas seis días en el 'Manicomio' de Nervión, ha supuesto un paso importantísimo hacia la salvación.

Así está la pelea por la permanencia en LaLiga

Con su vital victoria de este pasado sábado, la tercera de Luis García Plaza en sus seis partidos en el banquillo, el conjunto blanquirrojo adquiere una renta de tres puntos sobre los puestos de peligro, los mismos que tenía en el momento en el que se decidió prescindir de Matías Almeyda. Es el Deportivo Alavés el que marca esa temida frontera, con el Levante aún también en la pelea (a cuatro). Pero los nervionenses han logrado superar además en la tabla al propio Espanyol y al Elche, ambos a un punto, quedando pendiente de lo que puedan hacer aún esta jornada otros tres conjuntos que también están por debajo en estos momentos: el Valencia, que visita al Athletic; el Mallorca, que recibe al Villarreal; y el Girona, que jugará el lunes ante el Rayo en Vallecas.

Las probabilidades de descenso del Sevilla: entre el 10,4% y el 11,81%

Esa es la situación actual en la pelea por la permanencia en LaLiga. Pero como es habitual, los aficionados sacan sus calculadoras para hacer cuentas a futuro, siendo de gran ayuda ahora en este sentido la Inteligencia Artificial. Así, las predicciones del Superordenador de @LaLigaenDirecto, realizadas en base a 100.000 simulaciones, dan un espaldarazo al Sevilla FC al indicar que sus opciones de bajar a Segunda división se han reducido hasta el 11,81%.

Incluso después de vencer en casa ante la Real Sociedad, el cuadro nervionense seguía siendo el tercer gran candidato a perder la categoría, por detrás del casi desahuciado Oviedo y un Levante que se resiste a morir. En ese momento, las probabilidades de descenso eran del 40,28%, pasando de forma un tanto sorprendente al 35,60% después de la victoria del conjunto granota ante Osasuna el pasado viernes (3-2). Pero el 2-1 ante el Espanyol ha supuesto quitarse un peso de encima y con ello un gran número de posibilidades de acabar en la Categoría de Plata.

Recurriendo a otros modelos predictivos, la web asegunda.com rebaja levemente el porcentaje de descenso sevillista hasta el 10,4%, siguiendo para ello el método Poisson. Pero en cualquier caso, nada tiene que ver la situación actual con la que se vivía tras sumar en El Sadar su segunda derrota consecutiva a domicilio. El seis de seis en casa ha cambiado el panorama por completo y las matemáticas así lo refrendan, siendo ahora por ejemplo el Espanyol uno de los grandes perjudicados.

Las opciones de descenso de todos los equipos implicados en esa batalla

Las mayores probabilidades de caer a Segunda, no obstante, las siguen teniendo los tres conjuntos que actualmente ocupan las tres últimas posiciones de LaLiga. El colista Oviedo está prácticamente sentenciado (99,9%), mientras que el Levante tendría un elevado 63,9% y el Alavés cerraría esa terna de candidatos con un 49,8%.

A partir de ahí es el Espanyol el que más ve crecer sus opciones de descenso, con un 25,4%. Por delante del Sevilla FC en este sentido también estarían en estos momentos el Girona (19,2%) y el Elche (16,4%), mientras que las predicciones aún consideran más aliviada la situación del Valencia (8,6%) y el Mallorca (6,2%).

Ni siquiera los que pelean por la Conference League están salvados

Pero con LaLiga tan apretada, se da la circunstancia de que solo los seis primeros clasificados tienen matemáticamente asegurada la permanencia. El Getafe, con 44 puntos, es séptimo y en estos momentos tendría en su mano un billete para la Conference League, tras la plaza extra de Champions conseguida por España, pero está a siete puntos del descenso y son 9 los que puede sumar el Alavés.

Esto quiere decir, a su vez, que matemáticamente también tiene opciones el Sevilla FC de ir a Europa. De hecho, está a cuatro puntos. Aunque como es lógico, nadie en Nervión piensa en ello, sino en escapar definitivamente de la quema. Para ello, este próximo miércoles debe visitar al Villarreal, luego recibirá al Real Madrid y cerrará el campeonato en Balaídos ante el Celta de Vigo.