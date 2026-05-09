Sevilla FC 2 - 1 Espanyol: Akor Adams y Castrín certifican el milagro en Nervión

El Ramón Sánchez-Pizjuán fue un hervidero con el último tanto de Akor Adams que sirvió para brindar al Sevilla FC una victoria importantísima para escapar del descenso; así lo vivimos y contamos en directo

En Sevilla, la tarde pintaba mal debido al tiempo. Pero, en el Ramón Sánchez-Pizjuán, se jugaba una batalla de dimensiones incalculables, y la emoción no faltó. El equipo de Luis García Plaza acabó consiguiendo los tres puntos de una forma casi milagrosa, cuando ni los más optimistas podrían esperarse eso. El primero en golpear fue el Espanyol en la segunda mitad, con un Dolan como el más pillo de la clase para aprovechar una serie de rechaces y convertir a Nervión en un tanatorio. Y, en ese momento, la afición activó a un equipo que, sin calidad alguna, aprovechó un potente disparo de Castrín y un tremendo golazo de Akor Adams desde la frontal para poder sumar de tres en la tarde de hoy.

Desde un VAR inexistente a la falta de calidad de ambos equipos

El partido comenzó con el protagonismo ineludible de la 'mejor liga del mundo'. El motivo: el VAR no funcionaba. Alberola Rojas avisó a las cámaras que se encontraban dentro del terreno de juego de que estaba esperando indicaciones de que volviese el vídeo arbitraje. Mientras tanto, el sevillismo seguía con la arenga protocolaria con los jugadores peloteando en sus respectivas áreas. Diez minutos después, el balón pudo rodar, pero volvió a dejar una imagen más propia de una liga semiprofesional. Cosas de esta liga, que nunca deja de sorprender.

Una vez que ya pudo ponerse el balón en juego, se mostraron dos equipos dispuestos a mostrar sus armas desde el primer momento. El que con más ahínco y sensación lo hacía era la escuadra local, con la búsqueda del carril izquierdo como prioridad de ataque. Varias internadas de Vargas fueron las que más peligro causaron sobre la meta de Dmitrovic, pero sin poder finalizar sobre la portería barcelonista. De esas intentonas vino una acción más que protestada por la grada, como es la caída del suizo en un forcejeo con El Hilali, aunque el leve toque -si este existiese- no es para nada suficiente como para señalar la pena máxima.

Los de Manolo González, por su parte, se mostraron valientes e intentaron aprovechar el miedo del Sevilla con una presión que, en más de una ocasión, funcionó. La más clara vino tras un grave error de Agoumé que casi aprovecha Edu Expósito, pero la intervención del meta griego salvó al Sevilla de empezar por detrás en el marcador. A partir de esta jugada, empezó la conocida como 'caraja', expresión que se quiere referir a que los de García Plaza dejaron de estar en el partido. Pérdidas absurdas en el centro del campo y faltitas innecesarias fueron dando paso a un dominio del conjunto catalán, que cogió las riendas totalmente del encuentro. Sin embargo, cuando pierdes esa oportunidad de buscar portería rival, acabas con cualquier ápice de posibilidad.

También hay análisis aparte por hacer para buscar el motivo de una primera parte tan mala de fútbol. El principal, y el que se puede llevar la palma, es la escasa calidad de ambas plantillas. El miedo, en estas situaciones, tiene que ser vencido por jugadores diferenciales. Y estos primeros cuarenta y cinco minutos de juego son la mejor prueba de ello, con un Espanyol que llegó a tener una contra clara y que vio como Roberto Fernández. Situaciones que explican, por momentos, la clasificación de ambas entidades. Con todo esto acabó terminando una primera parte que necesitaba calidad y, aunque en el banquillo no es que haya mucha, se podían encontrar soluciones ahí.

Los milagros, en Nervión, existen

Con leer la última frase del análisis de la primera parte, se entiende lo que necesitaba el encuentro, calidad. Y García Plaza lo tuvo claro, dando entrada a Alexis Sánchez por un Isaac Romero que ha estado toda la semana entre algodones. En muchas ocasiones, no se puede explicar lo que un jugador atrae consigo y es que el primer toque del extremo chileno acabó desatando la locura en Nervión para remachar un rechace, aunque la jugada acabó siendo anulada por fuera de juego de Rubén Vargas. El 'Niño Maravilla', a pesar de la intervención del VAR, ya cumplió su cometido de meter el miedo en el cuerpo.

Los sevillistas, a pesar de eso, no contaron con más acciones de peligro y, cuando el Espanyol recuperó el balón, fue el primer en matar. Tras varios rechaces en el interior del área, Dolan recibió y, tras zafarse a las mil maravillas de sus marcas, disparó a puerta con más rabia perica que nunca para poder adelantar a los de Manolo González en el marcador. La grada del Sánchez-Pizjuán casi que se convirtió en un funeral, ya que eran sabedores de lo que significaba este resultado. Ahora a los de García Plaza les tocaba remar más fuerte que nunca para intentar sacar algo de provecho.

En el minuto 64, hasta cuatro fueron las balas que agotó el equipo de García Plaza, que estaba totalmente noqueado. Sin ideas arriba y con un juego monótono, se tuvo que agarrar a que la afición le diese las fuerzas necesarias para remontar. Pero estas no aparecían. Una de las más claras vino desde un saque de esquina jugado, que acabó rematando Castrín por encima de la portería rival. Con la entrada de Akor Adams, con veinte minutos por delante, ya se agotaron todas las sustituciones, por lo que tocaba rezar en Nervión en busca de que el milagro fuese posible.

La tarde se iba nublando y, con ello, las ideas. El otro fútbol también empezó a jugarse, con pérdidas de tiempo que rompían algo el ritmo. Aunque tampoco es que el Sevilla estuviese haciendo mucho por volcarse sobre Dmitrovic, ya que el miedo siguió venciendo y se volvió a ver a ese equipo temeroso en las acciones de combinación. Pero, cuando el miedo acecha, hay un valor clave, y es que la cantera siempre aparece.

Una de las revelaciones del equipo de García Plaza, como es Andrés Castrín, no dudó en meterse hasta la cocina y, con un potentísimo disparo, Dmitrovic no pudo hacer absolutamente nada para evitar el empate en el marcador. Nervión estalló, no era para menos. El puntuar es clave en esta situación y uno de los ejemplos es el central gallego que, a pesar de estar derrotado, tanto Kike Salas como la propia afición le dio alas para seguir en el encuentro.

Cuando todo se une, la dinámica acaba siendo favorable. Varias fueron las acciones que tuvo el Sevilla para poder conseguir los tres puntos, pero tuvo que acabar llegando Akor Adams, con un gran disparo desde la frontal, para dar unos tres puntos vitales al equipo de García Plaza.

FICHA TÉCNICA

Sevilla FC: Vlachodimos; Carmona (Juanlu 64'), Kike Salas, Castrín, Suazo; Agoumé (Sow, 58'), Gudelj, Vargas, Ejuke; Isaac Romero (Alexis Sánchez, 45') y Maupay.

RCD Espanyol: Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Carlos Romero; Dolan, Urko, Terrats, Rubén (Pickel 66'); Edu Expósito y Roberto.

Árbitro: Javier Alberola Rojas (colegio castellano-manchego) estuvo sobre el césped. Valentín Pizarro Gómez (colegio madrileño) en la sala VOR. Amarilla para Urko.

Goles: 0-1 Dolan (Minuto 56); 1-1 Castrín (Minuto 82); 2-1 Akor Adams (Minuto 91)

Incidencias: Partido correspondiente a la 35º jornada de LaLiga EA Sports celebrado en el Ramón Sánchez-Pizjuán con 39.086 espectadores, 80 por parte visitante.