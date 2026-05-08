Rafa Jódar conquista Roma con otro estreno para la historia

El tenista madrileño se marca un gran partido ante un durísimo Nuno Borges, al que supera en dos sets y ya está en tercera ronda en el Master 1.000 de Roma

Rafa Jódar sigue de dulce y no parece acusar la presión de llegar entre los favoritos a los grandes torneos o comenzar abajo un partido frente a un rival más rodado que él. El tenista madrileño superó la segunda ronda del Roma Open 2026 después de doblegar al portugués Nuno Borges 7-6(4) y 6-4 en casi dos horas de partido.

Fue un encuentro duro, como indica el marcador, ante un Borges que venía de darle una paliza a Jesper de Jong (6-3 y 6-0) y que es mucho más veterano que un Jódar que, por decirlo de alguna forma, acaba de aterrizar en el tenis profesional.

Jódar llegaba con la presión de ser señalado como uno de los favoritos y por todo lo vivido en Madrid, donde ya se le trató como estrella pese a que apenas un mes antes había entrado por primera vez en el Top-100. A sus 19 años, el tenista de Leganés lo está asumiendo todo con normalidad y en el Foro Itálico dio una nueva muestra de madurez en un partido complicado y que se complicó aún más en el arranque.

Rotura de inicio de Nuno Borges

Jódar cedió su servicio en el tercer juego a la primera oportunidad que le concedió a un Nuno Borges muy agresivo en la primera manga. Lejos de afectar, el tenista español presionó el saque de su rival mientras saca el suyo adelante como podía y ya tuvo tres bolas de 'break' en el cuarto juego (1-3 en contra) para haber igualado. No lo logró y, pese a ver cómo le recuperaban un 0-40, volvió a tener la opción en el octavo y ahí no falló.

Con 5-5 le tocó a él levantar una situación límite tras un 15-40 y una ventaja para el portugués. Lo logró y así afrontó el 'tie break' con más confianza. Pese a ello, éste fue muy igualado, ambos conservaron su saque hasta que, con 5-4, Rafa Jódar logró meter un golpe que su rival no pudo devolver. Era su primera bola de set y no la dejó pasar.

El 7-6 fue un duro golpe para Nuno Borges, que le afectó en el arranque del segundo set, donde perdió su saque nada más empezar, una situación que, a la postre, le costaría el partido. Pese a que Jódar supo mantener esa ventaja hasta el final, no por ello lo pasó fácil.

Jódar, como un veterano ante la presión final

Cierto que aún tendría otra bola para haber cerrado el set mucho antes con 4-2 a favor. Sin embargo, también tuvo que levantar una bola de rotura en contra con 3-2 y dos más con 4-3. Ya no concedería más. Con 5-4 y saque, Jódar hizo un juego impecable y cerró el partido con un saque directo. Como los grandes.

Su rival en la siguiente fase aún no se conoce, ya que el australiano Alex de Miñaur, sexto cabeza de serie, y el italiano Matteo Arnaldi se encuentran en estos momentos jugando su partido, donde acaba de empezar el tercer set que decidirá el vencedor.