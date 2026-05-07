Rafa Jódar muestra sus cartas en Roma: "La velocidad de mi pelota no era la adecuada"

El tenista español habla sobre el presente, su pasado, su madridismo o lo que significan para él David Ferrer y Carlos Alcaraz, y apunta al partido de Sinner como una gran enseñanza para él

Rafa Jódar debutará este viernes en el Roma Open 2026 ante el portugués Nuno Borges. Lo hará en su estreno como cabeza de serie en un Master 1.000, donde no ha tenido que disputar, por ello, la primera ronda; y también lo hará con una fama ganada en el último mes que ha hecho pasar de ser un perfecto desconocido a todo un referente. En Madrid pudo sentir lo que es la fama, llenando la pista Manolo Santana y en la Ciudad Eterna ya le tratan como a una estrella.

Así se lo ha reconocido el Corriere dello Sport, quien en una entrevista ha comparado su fulgurante llegada al circuito con la de un Jannik Sinner que ahora domina con autoridad. El tenista madrileño habla de su infancia, de que le gustaría conocer a su ídolo de entonces (Cristiano Ronaldo), de lo que representa Carlos Alcaraz, David Ferrer... o de cómo fue su duelo con Sinner que le catapultó como estrella mundial.

"Aprendí mucho de perder contra él. (…) Aún no estoy a su nivel, pero hubo momentos en el partido en los que sí que estuve a la altura, en los que pensé: ¡Guau, Rafa, puedes competir con el número uno del mundo! La velocidad de mi pelota no era la adecuada. Necesito mejorarla. Mi padre y yo dijimos que todo se puede mejorar: mi saque, mi resto, mi juego en la red... Cada día trabajo duro para ser mejor tenista que el día anterior", señala Rafa Jódar sobre ese partido ante el italiano.

Sobre Sinner, aparte de lo que le mostró como tenista, sólo puede decir cosas buenas. "Solo puede ser un modelo a seguir para mí. Antes de ser campeón, es una gran persona. Podría ser muy presumido, pero en cambio sigue siendo el mismo que cuando empezó su carrera", afirma sobre el de San Cándido.

Precisamente, él da mucho valor a la humildad y los buenos modales. "Fui un niño libre y feliz. Mis padres me inculcaron buenos modales. La educación y la humildad son los valores que me guían. Siempre es mejor decir 'por favor' y 'gracias' de más. Para mí, la amabilidad es importante, incluso en los torneos. Y el respeto hacia todos. Cuando juego al tenis, es diferente: ahí, el objetivo es ganar. Pero no a cualquier precio. Con solo salir de la cancha sin remordimientos ya es suficiente. Si tu oponente fue mejor, como Jannik en la Caja Mágica, no pasa nada", afirma el madrileño.

Madrid y su club, la base desde la que crecer

Esa misma humildad es la que le llevó a refugiarse en su club y preparar ahí partidos como el de octavos ante Kopriva cuando podría haber entrenado con los mejores en la Caja Mágica. "Sigo mi propio camino. Estoy rodeada de gente que me quiere. Intento llevar una vida lo más normal posible. Me mudé a Madrid para estar cerca del Club de Tenis Chamartín, donde entreno. A los 19 años, más que mis resultados, pienso en mejorar", añade un Jódar que tiene claro que su padre es su "maestro personal" y no piensa añadir, por ahora, algún cambio en su equipo.

La joven estrella española también tiene palabras de agradecimiento para un David Ferrer que se lo llevó al equipo de Copa Davis en 2024 cuando ganó el US Open Junior y de elogio para un Carlos Alcaraz que lo ha ensalzado públicamente en las últimas semanas. "David Ferrer es el capitán de la selección española de Copa Davis. Gracias a él, pude unirme al equipo como compañero de entrenamiento en 2024 y entrenar con Alcaraz, a quien ahora considero un amigo. Si hay alguien intrépido, ¡es Carlos! Me encanta todo de él", estima Rafa Jódar.

El paso por la NCAA ayudó a ver al 'nuevo Jódar'

Pese a que ahora está sobresaliendo en tierra batida, el de Leganés destacó a principios de año y se hizo un hueco en el Top-100 jugando en pistas rápidas, algo que tal vez no se esperaba de él no hace ni dos años. "Creo que es el legado del año que pasé en la Universidad de Virginia, en 2025, antes de convertirme en profesional el pasado diciembre. El tenis universitario solo se juega en pista dura. Me ayudó a ganar experiencia, pero yo crecí en tierra batida, como Alcaraz y todos los españoles. Pero mi tenis necesita mejorar en todas las superficies", reconoce el madrileño.

Rafa Jódar no sólo habla de lo que es, sino que también lo hace de lo que fue no hace tanto, un niño con sus ilusiones y que disfrutó del fútbol antes de decantarse por el tenis. "De pequeño jugaba al fútbol y era hincha del Real Madrid: Cristiano Ronaldo era nuestra estrella por aquel entonces. Me gustaría conocerlo algún día", señala el también fan de Jude Bellingham, quien se decantó por el tenis "a los 11 años. "Con esa edad me dediqué por completo al tenis. Jugar al tenis era más divertido que jugar al fútbol ​​y desde entonces, mi principal objetivo ha sido disfrutar cada vez que piso una pista de tenis", sentencia el actual 34 del ranking mundial.