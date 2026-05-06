El Sevilla toma medidas con Andrés Castrín tras su confirmación con García Plaza

Con contrato hasta 2027, el Sevilla ha decidido iniciar contactos para atar al joven central después de consolidarse en la zaga en un momento decisivo y las sensaciones son muy positivas

El rendimiento ofrecido en el primer equipo por Andrés Castrín se erige sin duda en una de las grandes noticias del Sevilla en el presente curso y en el club ya han activado la maquinaria para premiarle por su consolidación y evitar su marcha antes de tiempo.

En este momento decisivo de la temporada, el central de solo 22 años se ha hecho fuerte en el centro de la zaga con Luis García Plaza después de haber contado ya con protagonismo con Almeyda, que contó con él desde pretemporada para después dejarle en un segundo plano, con su vuelta incluso al filial.

El nuevo técnico lo rescató para convertirlo en un fijo y, junto a Kike Salas, ha mejorado las garantías atrás de los nervionenses, como quedó reflejado con una actuación destacada ante la Real Sociedad, consiguiendo dejar la portería a cero.

El club inicia conversaciones con el entorno de Castrín

Sus prestaciones y compromiso han propiciado que el club nervionense haya tomado la decisión de ampliarle su contrato de cara a convertirse la temporada venidera en miembro de pleno derecho de la primera plantilla.

Así, como ha confirmado ESTADIO Deportivo, la entidad de Eduardo Dato ya ha iniciado los contactos con la agencia de representación del defensa gallego para tratar su renovación antes de que entre en su último año. Así, tras estudiar esta posibilidad, la dirección deportiva ha estimado conveniente atar al joven defensa y las negociaciones están en marcha.

Excelente predisposición por parte de Castrín

Lo cierto es que como ha sabido esta redacción, los primeros acercamientos han sido muy positivos por la predisposición mostrada por Castrín para dar un salto cualitativo en el Ramón Sánchez-Pizjuán, lo que invita a ser optimista y que no se tarde en llegar a un acuerdo.

En este sentido, la operación apunta hacia la dirección correcta ante la ilusión del futbolista por ser importante después de haber superado con creces las expectativas con su fichaje.

El Sevilla tiene la intención de ampliar su vinculación con una duración, posiblemente hasta el 30 de junio de 2030, es decir, tres temporadas más de las rubricadas hasta este momento, que satisface a Castrín, que tras el choque contra la Real Sociedad no escondió su deseo de permanecer en la 'Bombonera' como miembro de la primera plantilla sin separar los pies del suelo.

Castrín, prudente pero con la ideas claras: "Estoy muy contento aquí"

"Estoy centrado ahora literalmente en cada día, en la final del sábado en este caso. Estoy muy contento aquí, donde me han dado una oportunidad increíble, la oportunidad de mi vida. Yo me centro en lo que puedo controlar, que es mejorar, lo otro va a ser la consecuencia de un trabajo", indicó un prudente Castrín que se ha superado a sí mismo desde su llegada.

Y es que como relataba tiempo a atrás a ESTADIO Deportivo su descubridor en el Lugo, Diego Sánchez, a Castrín le costó salir de su tierra y adaptarse a Sevilla, pero se repuso y, como apuntó su primer valedor, no tiene techo.

Cabe recordar que aterrizó el verano de 2024 procedente del Lugo por 200.000 euros para militar en el filial sevillista y debutó con García Pimienta ante el Olot en Copa ese mismo curso, si bien su salto real se produjo con Almeyda y su confirmación con García-Plaza, que le ha otorgado la titularidad en cuatro de los cinco partidos que ha dirigido hasta ahora.