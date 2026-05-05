Sergio Ramos reaparece en plena compra del Sevilla y Monchi se aparta: "No hay propuesta"

Ramos compartió en redes la pasión del sevillismo como reflejo de su compromiso poco antes de la decisión final, mientras que el de San Fernando garantiza la implicación del camero pero pone distancia con matices: "Tengo que escucharlo"

Mientras que el Sevilla lucha por la permanencia y ayer protagonizó un paso de gigante, en Nervión se mira de reojo inevitablemente los avances en el proceso de compra del club por parte del grupo inversor Five Eleven Capital con Sergio Ramos como cabeza visible.

Y es que el propio Ramos no deja de poner de su parte para que los focos sigan apuntándole ahora que la decisión final se aproxima después de culminar la Due Diligence y que se hayan producido encuentros entre las partes para poner las cartas sobre la mesa e intentar avanzar en la operación.

Así, después de haber ofrecido unas declaraciones esclarecedoras durante una corrida de toros en La Maestranza, Ramos ha realizado esta misma mañana un nuevo guiño al Sevilla después del triunfo vital de los nervionenses ante la Real Sociedad.

Sergio Ramos comparte la pasión del sevillismo en redes sociales

No en vano, en su cuenta de Instagram ha compartido a través de sus historias un vídeo grabado desde el Gol Norte de Nervión de la afición celebrando por todo lo alto los tres puntos conseguidos contra los donostiarras. Una grabación que acompaña con el texto "Con el Corazón" y que demuestra su implicación en la lucha del equipo por evitar el desastre en plena proceso de compra.

Una operación de la que ha vuelto a hablar Monchi, esta vez en Un podcast con acento con Daniel Fopiani, donde fue más escéptico que en otras ocasiones al exponer las dudas del propio comprador y de los vendedores en esta compleja operación.

Monchi duda de la venta, pero garantiza la implicación de Sergio Ramos

"Si le preguntas a Sergio Ramos, a sus socios o a los accionistas del Sevilla, tampoco tienen 100% claro lo que va a pasar", apuntó el exdirector deportivo sevillista, al que, sin embargo, le consta el pleno compromiso del camero de asumir responsabilidades.

"Yo sé que él, no sé si como presidente, quiere estar en el meollo de la toma de decisiones del futuro del club", indicó.

Más contundente se mostró, sin embargo, cuando se le cuestionó por enésima vez si forma parte del proyecto de Sergio Ramos para dirigir a la entidad de Eduardo Dato. De nuevo, tras haber sido vinculado con el Espanyol, que lo tendría en agenda para relevar a Fran Garagarza, se remitió a la compatibilidad con su cargo de presidente en el recién ascendido San Fernando, sin descartar iniciar una nueva aventura en otro club.

Monchi responde con claridad sobre su regreso al Sevilla

"A día de hoy, mi día a día es el San Fernando. ¿Eso significa que jamás vaya a trabajar en otro club? No tiene por qué. Mi prioridad siempre será el San Fernando. Todo aquello que pueda aparecer, debe ser compatible con el San Fernando", señaló con rotundidad Monchi, que, además, aclaró que no ha recibido ninguna llamada por parte del Sevilla para formalizar su regreso y que en el caso de que se la hicieran tendría que analizarla en profundidad.

"Respecto al Sevilla, a día de hoy no tengo ninguna propuesta para volver al Sevilla, si me llaman, tengo que escucharlo, pero a día de hoy, estoy cómodo como estoy. El San Fernando tiene que ser compatible con todo, si no, no hay propuesta", señaló.

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