Monchi también se suma al 'movimiento rojo' para salvar al Sevilla: "El sevillismo ha vuelto a responder"

El ex director deportivo nervionense ha puesto como ejemplo lo sucedido en agosto del 95 o más recientemente en la conquista de la Séptima Europa League para destacar el poder de la afición: "Vamos a pensar en que podemos hacer algo parecido. Soy optimista"

El Sevilla FC se juega la vida este próximo lunes ante la Real Sociedad. Después de sufrir dos derrotas en sus dos últimos desplazamientos ante Levante (2-0) y Osasuna (2-1), el equipo dirigido por Luis García Plaza ha caído a puestos de descenso y tiene la salvación a un punto, que son dos en realidad si se tiene en cuenta que el Mallorca, que es el equipo que marca esa frontera, le tiene el 'average' particular ganado. Todo ello, con cinco auténticas 'finales' por delante y multitud de predicciones estadísticas que lo consideran uno de los tres grandes favoritos a dar con sus huesos en Segunda división.

La situación es dramática y todos en Nervión son conscientes de ellos. Por ello, se ha pasado de los recibimientos hostiles y los insultos a un movimiento que busca la unidad de la afición para convertir el Sánchez-Pizjuán en un caldera. Con tres encuentros en casa, dos de ellos de forma consecutiva ante Real Sociedad y Espanyol, la permanencia pasa por volver a hacer un fortín de la 'Bombonera' y en ello redundan todos los mensajes, desde el director deportivo, Antonio Cordón, hasta una leyenda como Jesús Navas, sumándose a ello otro mito como Monchi.

El actual presidente del CD San Fernando 1940 ha elogiado la respuesta de la hinchada sevillista, que no se ha olvidado de señalar públicamente a Del Nido Carrasco y el resto de dirigentes, si bien ha antepuesto el calor que debe recibir el equipo con iniciativas como la de teñir de rojo las gradas del coliseo nervionense. "El sevillismo ha vuelto a responder, a estar muy por encima de cualquier situación por muy complicada que sea y que nos podamos imaginar. Ya lo ha hecho muchas veces", aseguró al respecto el ex director deportivo en Radio Sevilla.

El recuerdo de agosto del 95...

Echando la vista atrás, además, el isleño comparó con matices la actual situación con el descenso administrativo a Segunda B que se produjo hace algo más de tres décadas, algo que sintió muy de cerca también al forma parte de aquella plantilla. "Tenemos un ejemplo de algo no similar, pero también duro, como el agosto del 95, cuando el sevillismo salvó al club de una hecatombe. La situación ahora no es comprable aun siendo negativa, pero el sevillismo ha dado muestras de nuevo de lo que es capaz de hacer. Esperemos que toda esta energía positiva que se ha generado sirva para empujar a la plantilla, que son los que tienen que ejecutar el plan, que cojan confianza, crean en sí mismos, olviden lo que ha pasado hasta ahora, y se centren en esta 'miniliga' de cinco partidos para conseguir la salvación”, destacó.

...Y de la Séptima Europa League

Del mismo modo, el ex cancerbero también recordó otro momento difícil que se saldó con el último gran éxito sevillista, la Europa League conquistada en Budapest ante la Roma, que llegó en una campaña en la que ya comenzaba la cuesta abajo y se llegó a temer por el descenso. "Estamos en dinámica descendente, hablo de sinergias. El ejemplo del otro día, un partido que te pones 0-1 y en el 99’ te ganan. Todo puede salir mal. La inmovilidad no produce nada, con lo cual es una buena iniciativa, popular, salida del pueblo, y creo que es bueno. Aquel Manchester United, Juventus, el Inter de la Sexta Europa League... ¿Eran mejores que el Sevilla? Sí, pero habíamos creado un ambiente y éramos imparables. Hay que generar eso. La Séptima viene de un año muy difícil, se consiguió generar ese ambiente y cambió porque había mimbres. Vamos a pensar en que podemos hacer algo parecido. Soy optimista. Cuando veo lo que está sucediendo me emociono por pertenecer a este club y sentirme identificado con las cosas que hace la afición, capaz de darle la vuelta a un ambiente demasiado hostil”, señaló.

No teme por una posible sobrexcitación en la plantilla

Así, Monchi elogió también elogió la iniciativa de poblar de pancartas de apoyo la ciudad Deportiva Cisneros Palacios y no cree que esta corriente puede afecta negativamente a los profesionales por una sobrexcitación. "Me ha parecido una idea muy bonita lo de las pancartas. Todo lo que sale del corazón, de sumar, del positivismo, es bienvenido. Estamos en un momento donde ya habrá tiempo, cuando el partido se vaya acercando, para que los profesionales sean capaces de manejar corazón y cabeza. Ahora estamos tocando el corazón, transmitiendo apoyo y confianza. Habrá momentos para enfriar ese corazón y que la cabeza tome decisiones. Hay profesionales, jugadores con experiencia en el vestuario y en el cuerpo técnico, serán capaces. No podemos parar esta simbiosis tan bonita que se ha creado”, recalcó.

Dicho todo esto, el que fuese también responsable de la planificación de la Roma y el Aston Villa no escondió que “evidentemente, la situación es preocupante". "A todos los que sentimos en rojiblanco nos debe preocupar. Es obvio. Llegar a este momento en puestos de descenso, es motivo de preocupación. Todos estamos intentando, fundamentalmente la afición, transmitir positividad. La parte negativa ya la he dicho, preocupado, como el 100% del sevillismo. Pero vamos a obviar lo negativo", añadió, realizando sus particulares cuentas de cara a la salvación de un equipo que en estos momentos tiene 34 puntos.

Las cuentas de Monchi para la permanencia

Para el 'León de San Fernando', con tres victorias tendría asegurada su continuidad en Primera división. "En 41 mínimo. Dependerá un poco de los 'goal averages'. 42 creo que va a dar. Es hablar por hablar. A priori, creo que va a estar en 41-42. 43, seguro. Los puntos están en el Sevilla, tenemos que generar esa sinergia todo lo que supone el sevillismo e intentar no hacer cuentas de la lechera, porque se te rompe y no sabes reaccionar. Vamos a pensar en nosotros mismos. Centrémonos en nosotros mismos, para ganar tienes que meter un gol”, explicó.

¿Dónde verá el partido?

No quiso desvelar por contra Monchi dónde verá el choque ante la Real Sociedad, aunque dejó entrever que no será en el estadio, dejando claro que ahora solo es un seguidor más que tratará de sumar. "Verlo lo voy a ver y voy a sufrir mucho, aún no sé dónde lo voy a ver. Voy a intentar transmitir el mayor optimismo posible. Voy a estar pendiente al cien por cien, y el granito de arena que pueda sumar lo voy a intentar sumar. Mi papel es de aficionado, aficionado especial porque he sido futbolista y director deportivo, y hacer lo que están haciendo el resto, intentar apoyar a través de los medios oportunos. Me gustaría reiterar el mensaje. Chapó a la afición”, sentenció.