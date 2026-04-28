Cordón ratifica a García Plaza en el Sevilla y reconoce que se esperaba esta situación: "Sabíamos que podía ocurrir"

El director de fútbol nervionense afirma que confían en el staff técnico para salir adelante, revela que no les sorprende pelear por el descenso y apela a la afición de cara al lunes

Antonio Cordón, director de fútbol del Sevilla, ha tomado la palabra en los medios del club tras la dolorosa derrota contra Osasuna y ha confirmado las informaciones publicadas por ESTADIO sobre la continuidad de García Plaza al frente del banquillo nervionense.

De esa forma, descartó la destitución del técnico a día de hoy y aseguró que en el club se confía en la capacidad del madrileño para reaccionar a tiempo y evitar el descenso.

Antonio Cordón refrenda la confianza en García Plaza

"Es el momento de estar todos unidos, con una conexión total de todos. Confiamos plenamente en el staff, en Luis García, sabemos cómo trabaja y lleva con nosotros ya unas semanas", apuntó el alto ejecutivo extremeño, convencido de que el Sevilla logrará la salvación con el nuevo míster al frente: "Creemos que lo vamos a sacar adelante con la unión y el apoyo de todos".

Y es que Cordón insistió en la importancia de remar todos en la misma dirección de cara al choque contra la Real Sociedad. "El lunes es el momento, contamos con nuestra afición, sabemos lo que nos puede dar y puede impulsar al equipo. Ya lo demostró ante el Atlético de Madrid creando esa energía tan positiva. Estuvieron los 95 minutos animando y apoyando a los jugadores.", señaló Cordón, que insistió en la trascendencia del sevillismo para salvar la categoría.

Cordón asegura que la afición será clave el próximo lunes

"Esta afición no la tiene prácticamente nadie y el lunes va a ser fundamental para sacar los tres puntos. Necesitamos que el Sánchez-Pizjuán sea nuestro templo, el apoyo que siempre hemos sentido de nuestra afición. Con el apoyo de ellos vamos a sacar adelante el partido. Va a ser complicado, pero estamos convencidos", apuntó el director de fútbol, que reconoce que no le sorprende la situación actual del equipo, luchando por la salvación.

"Es un momento complicado que sabíamos que podía ocurrir. No lo esperábamos en este momento, pero sabíamos que la temporada iba a ser difícil y tenemos que mirar hacia delante", expresó Cordón, que no escondió la frustración que causó la cruel derrota contra Osasuna en la última acción del partido.

"Lo que ocurrió en Pamplona fue un poco trágico"

"Fue una derrota muy dolorosa para todos. Para el staff, jugadores, para la afición... Sobre todo porque fue un poco trágico como se produjo, con nueve minutos que el árbitro alargó y en el último nos hicieron el gol", indicó el extremeño, que, pese a todo, se mantiene optimista de cara a conseguir el objetivo de seguir en la elite del fútbol español.