Baja segura en el Sevilla contra la Real Sociedad y una lesión por confirmar

Sow, que ha participado en los cuatro partidos de García Plaza y asistió ayer, se perderá la cita del lunes por sanción, mientras que Suazo abandonó El Sadar con el brazo en cabestrillo

Al Sevilla le quedan cinco finales dramáticas por delante para evitar el desastre del descenso a Segunda, en las que debe lograr un mínimo de dos victorias para disponer de opciones reales de salvarse.

La primera de ellas será el próximo lunes 4 de mayo en el Ramón Sánchez-Pizjuán y lo cierto es que la dolorosa derrota del pasado domingo contra Osasuna ha dejado secuelas de cara al penúltimo tren sevillista para seguir vivo en la lucha por la permanencia.

Sow vio la quinta amarilla

No en vano, Luis García Plaza pierde con total seguridad a un futbolista que ha utilizado en los cuatro partidos que ha dirigido hasta ahora, caso de Djibril Sow, que ayer fue titular contra los rojillos y que asistió en el tanto de Maupay en una magnífica acción en la que terminó dolorido.

Y es que el internacional suizo vio la quinta amarilla de este curso en el minuto 66 por una dura entrada a Iker Muñoz que pudo costarle incluso la tarjeta roja justo antes de ser clave en el tanto blanquirrojo, inservible a la postre. Por ende, Sow cumplirá la sanción contra el equipo donostiarra y García Plaza tendrá que buscar un recambio, que podría ser un Manu Bueno sin minutos en El Sadar tras haber sido titular en los dos partidos anteriores.

El segundo máximo goleador sevillista

Dentro de su irregularidad, esta siendo importante en este curso por su producción anotadora, hasta el punto de erigirse en el segundo máximo realizador por detrás de Akor Adams con un total de cinco dianas, a lo que hay que sumarle dos asistencias, la última contra los pamplonicas.

Hasta la fecha, Plaza le ha otorgado la titularidad en dos encuentros, en su debut y ayer, mientras que contra Atlético y Levante, recurrió a él en la segunda mitad, por lo que se antoja una ausencia sensible.

Suazo salió de El Sadar en cabestrillo

Por otro lado, aunque logró acabar el partido, Gabriel Suazo lo terminó dolorido debido a una luxación en el hombro derecho que sufrió en la segunda mitad.

De hecho, abandonó El Sadar con el brazo en cabestrillo, por lo que, a día de hoy, es duda para la Real Sociedad, si bien hay de por medio muchos días de recuperación y lo más probable es que no tenga problemas para llegar a tiempo. Cabe recordar que la de ayer era su primera titularidad con Luis García Plaza.