Osasuna 2-1 Sevilla: Un gol en el 99 lo devuelve a la cruda realidad

Maupay parecía hacer lo más difícil, adelantando a los nervionenses a mediados del segundo tiempo, pero las enormes paradas de Odysseas no pudieron evitar la remontada, con tantos postreros de Raúl García de Haro y Catena; así lo vivimos y lo contamos minuto a minuto

Al Sevilla FC no le sale absolutamente nada. Y no es que firmara un partido modélico, pero, al menos, lo ganaba a diez minutos del final gracias a un buen testarazo de Neal Maupay a pase de Djibril Sow, la contundencia en la zaga de Andrés Castrín y Kike Salas (que salvó un tanto bajo palos) y, sobre todo, las paradas de Odysseas Vlachodimos. Sin embargo, el epílogo no pudo ser más cruel, ya que Raúl García de Haro y Alejandro Catena, éste en la última acción, remontaron para confirmar la caída de los andaluces a puestos de descenso y el gafe absoluto que rodea a un equipo con una pinta mala, muy mala.

De inicio, los de Luis García Plaza mostraron la demandada actitud de quien se juega la permanencia, incluso con una escaramuza interesante de la gran sorpresa del once, Neal Maupay, que obligaba con su presión a Sergio Herrera a despejar 'in extremis'. El anfitrión tardó no menos de cinco minutos en equilibrar la balanza, ganando en posesión y forzando el despeje de puños de Odysseas Vlachodimos ante la falta cerrada de Rubén García, aunque los nervionenses no se aculaban y buscaban ser verticales y directos. Al filo del ecuador de esta fase, en una fase de alternativas, Isaac Romero intentó sin suerte sorprender al adelantado meta local desde muy lejos.

El guion del partido seguía siendo una incógnita, sin un mando claro y demasiadas interrupciones. Jon Moncayola, cumplida la media hora, probaba con suspense los reflejos del portero blanquirrojo, repitiendo con bastante más peligro a renglón seguido a la salida de un córner mal despejado por la zaga rival, pero la acumulación de rojillos le perjudicó, rebotando su lanzamiento a bocajarro en el cuerpo de su compañero Enzo Boyomo. Se animaba el CA Osasuna en esta recta final, si bien el derechazo de Valentin Rosier se iba alto por muy poco, ganando luego Odysseas Vlachodimos el mano a mano ante un Víctor Muñoz que completaba una gran acción personal.

A cinco del intermedio, Sergio Herrera era el que se lucía ante Isaac Romero, aunque el lebrijano, que intentaba la vaselina con su pie menos bueno, había recibido en posición ilegal. Más allá de un despeje de puños poco ortodoxo del internacional griego, deslumbrado por el sol, no dio para más el primer tiempo, más parejo en juego y posesión (54%-46%) que en disparos (2/6 Vs. 1/4) y ocasiones claras (1-0). Argumentos de sobra para que ni Alessio Lisci ni Luis García Plaza retocasen su alineación tras el paso por vestuarios, señal de que, con matices, a ambos les estaba convenciendo lo que veían o, al menos, les daban una oportunidad.

Al segundo minuto de la reanudación, Andrés Castrín sujetó lo justo a Ante Budimir para que el balcánico no rematara con comodidad, reproduciéndose a continuación la dinámica de la fase anterior: el Sevilla FC maniataba a su oponente, con más presencia en ataque de Rubén Vargas, para certificar el equilibrio reinante. Y, en el 69, la sorpresa: Djibril Sow, que se acababa de jugar la roja directa en un entradón a Iker Muñoz , sorprende entre líneas para ganar línea de fondo a pase de Lucien Agoumé y colgarla al corazón del área (se lesionó en esa misma acción), donde Neal Maupay cabeceaba al fondo de las mallas de gran testarazo.

Movió rápidamente su banquillo el preparador italiano, pasando a una doble punta que casi le dio réditos pronto, pero Kike Salas se estiró para despejar bajo palos un cabezazo de Raúl García de Haro, que había cabeceado desde el segundo palo una falta y superado la media salida de Odysseas Vlachodimos. En pleno asedio a la desesperada, el de Stuttgart acompañaba con la mirada el derechazo seco de Jon Moncayola que no se embocó por centímetros. A balón parado trataba de responder el conjunto andaluz, rozando la ocasión en una falta rematada abajo por el aruncitano y que se quedó muerta, aunque se señaló un fuera de juego a priori inexistente.

A diez del final lo empataron los navarros: la colgaron para Ante Budimir, que fijó a los centrales mientras intentaba revolverse, recogiendo el rechace un Raúl García de Haro impecable de zurda. Se le iba a hacer muy largo el epílogo al Sevilla FC, que vio cómo Odysseas Vlachodimos se lucía ante el disparo a quemarropa del croata, que orientó magistralmente el rebote en un zaguero al tiro desde la frontal de Alejandro Catena, aplacando el intento más débil del autor del 1-1. Ya durante el larguísimo alargue (nueve minutos), Akor Adams se inventó una penetración como extremo que no llegó a más gracias al central ex rayista.

En el 97, renovó su candidatura a MVP el portero nervionense, que sacó una mano enorme para impedir el doblete del accitano, que se había girado con inteligencia tras el pase atrás de Raúl Moro. La insistencia, a la postre, tendría premio para el CA Osasuna, con un buen centro lateral de Moi Gómez que Alejandro Catena cabeceó picado al fondo de las mallas, elevándose más que nadie. Un desenlace terrible para los blanquirrojos, que se hunden irremisiblemente en la clasificación, más allá de que el punto les habría sacado engañosamente del pozo mientras no imperen los 'goal-averages' particulares.

Ficha técnica del CA Osasuna - Sevilla FC de LaLiga EA Sports

CA Osasuna: Sergio Herrera; Rosier, Catena, Boyomo, Javi Galán (Abel Bretones 89'); Moncayola, Iker Muñoz (Moi Gómez 71'); Rubén García (Raúl García de Haro 71'), Aimar Oroz (Raúl Moro 62'), Víctor Muñoz (Kike Barja 89'); y Budimir.

Sevilla FC: Vlachodimos; Carmona, Castrín, Kike Salas, Suazo; Vargas (Juanlu 76'), Agoumé, Sow (Mendy 71'), Oso (Peque 87'); Isaac Romero (Gudelj 87') y Maupay (Akor Adams 87').

Árbitros: Ortiz Arias (madrileño), con el valenciano Caparrós Hernández en el VAR. Amarillas a los locales Budimir y Raúl García de Haro, así como a los visitantes Suazo y Sow.

Goles: 0-1 (69') Maupay; 1-1 (80') Raúl García de Haro; 2-1 (99') Catena.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 32ª de LaLiga EA Sports, disputado en el Estadio El Sadar de Pamplona ante 20.541 espectadores, con un buen número de aficionados sevillistas en la zona visitante (259, según las cifras oficiales).