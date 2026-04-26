Puntos uno a uno del Sevilla frente a Osasuna: Vlachodimos y la cantera no hacen milagros

Los centrales y Vlachodimos alargaron la posibilidad de puntuar, pero la ausencia de consistencia y los cambios terminaron por romper las cadenas y forzar errores

No hubo milagro porque Vlachodimos todavía nos lo hace aunque realizó paradas que mantuvieron hasta el final la posibilidad de puntuar.

Porque tanta presión sobre dos canteranos como Kike Salas y Castrín, estelares en la mayor parte del choque, terminó con errores lógicos por la escasa firmeza de un equipo al que le tiemblan demasiado la piernas y casi nadie asume responsabilidades en los momentos determinantes.

No hubo milagro, porque los aciertos iniciales de García Plaza tornaron en un gestión errática con el marcador en ventaja gracias a un Maupay que sale reforzado al aprovechar su salida del ostracismo, aunque su tanto no sirviera para nada porque las cadenas no resistieron.

Las notas de los jugadores del Sevilla:

Vlachodimos: 8

Volvió su versión salvadora, con una intervención que mantuvo en el partido al Sevilla al borde del descanso y dos más prodigiosas en la segunda parte que evitaron que la remontada de Osasuna llegara antes. No puede hacer milagros.

Carmona: 4

García Plaza apostó por él y mostró su versión más prudente, sin salirse en casi ningún momento del guion y con prestancia para cerrar su banda. No cometió errores, pero se prodigó menos de lo habitual en ataque y cuando lo hizo en la segunda mitad dejó sus típicos espacios.

Castrín: 6

Se ha asentado con García Plaza y también partió de inicio en defensa de cuatro. Firme en su zona, en las dos vertientes, y en la marca del siempre peligroso Budimir, realizó coberturas inteligentes en la derecha y firmó cortes providenciales. Su partido habría sido de sobresaliente si no pierde en el salto con Catena en el 2-1 definitivo.

Kike Salas: 6

Por arriba, una de las armas preferidas de Osasuna, se erigió en un coloso, ganando casi todos los duelos, y por abajo supo adelantarse y cortar las conexiones rojillas. Sin embargo, su único borrón se convirtió en el 1-1 con un despeje que se quedó corto.

Suazo: 4

En su vuelta a la titularidad, el carrilero se cargó demasiado pronto con una amarilla con una entrada completamente innecesaria, si bien no le lastró en demasía a la hora de cerrar su banda. En ataque, previsible y timorato.

Agoumé: 3

Mejor en las ayudas defensivas, con un poderoso despliegue físico que le permitió llegar a muchas zonas del campo, que en el manejo, faceta en la que no logró vertebrar el juego sevillista. Su pase filtrado en el 0-1 no le salva.

Sow: 5

Mostró compromiso, hizo kilómetros y, aunque en general le cundieron más en el apartado defensivo, fue clave en el tanto nervionense por su llegada desde atrás para asistir a Maupay.

Vargas: 4

Comenzó muy activo, con presencia tanto en su costado como en el zurdo, donde sirvió varios centros y un pase filtrado interesante, pero fue perdiendo protagonismo y se alejó de ser una amenaza hasta el descanso. Reapareció en la segunda parte con internadas por su costado que agitaron el ataque sevillista, pero hay que pedirle más.

Oso: 4

Como interior pierde el recorrido que le permite romper y eliminado ese factor sorpresa su empuje y zancada pierde entero. Se vio obligado a dar centros cuando no había altura en el área.

Maupay: 6

El primer disparo del Sevilla a portería fue suyo, si bien en la primera parte estuvo más preocupado de sus cuitas personales con Catena. En la segunda mitad, le dio la razón a Plaza por recuperarle al marcar un tanto que al final cayó en saco roto.

Isaac Romero: 4

Eléctrico y motivado, se movió con sentido entre líneas para después aparecer en zona de remate, y también ejerció de espalda, pero le faltó la chispara para culminar algo y generar verdadero peligro.

García Plaza: 4

El técnico madrileño dio un volantazo tanto en nombres como en el sistema y la jugada pudo salir bien, porque logró que el equipo fuera más sólido atrás pese a encajar uno, entre otras cosas por su apuesta por Castrín y rescató del ostracismo al goleador Maupay. Sin embargo, al final todo acabó en drama por no gestionar adecuadamente los últimos minutos. Los cambios no funcionaron

Batista Mendy: 4

Salió para reforzar el centro del campo y su salida coincidió con los mejores momentos de Osasuna.

Juanlu: 3

Pasó prácticamente desaparecido en tareas ofensivas y atrás concedió demasiados centros.

Peque: 3

Tenía el cometido de brindar más balón al Sevilla y no estuvo preciso en las entregas.

Gudelj: 3

No le dio empaque al equipo en su peor momento tras el gol de Raúl y cometió un fallo grosero en el despeje.

Akor Adams: 5

Le llegaron pocos balones pero uno de ellos lo rentabilizó con una acción peligrosa hasta línea de fondo.