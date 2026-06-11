Akor Adams abrillanta su final de temporada y en Nervión se frotan las manos

El de Kogi State marcó ante Portugal y cierra la 25/26 con Nigeria con unos números espectaculares (seis goles y dos asistencias en 15 partidos), que se unen a otro 10+4 con los blanquirrojos; en Marsella hacen cuentas para repatriarlo a la Ligue 1 y se avecina una plusvalía jugosa

Corría el minuto 37 del amistoso ante Portugal en el Estádio Dr. Magalhães Pessoa de Leiria y Nigeria complicaba a su anfitrión, a la sazón uno de los favoritos para ganar el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, que arranca este jueves. El protagonista, Akor Adams, que protegía de espaldas un saque en largo de su portero, Maduka Okoye, se llevaba por delante con el impulso a Gonçalo Inácio y aprovechaba el control orientado de su compañero Fisayo Dele-Bashiru para terminar la jugada con un zurdazo raso entre las piernas de Diogo Costa, anulando la ventaja inicial obrada por Pedro Neto. A quince del final, Francisco Conceiçao ponía el 2-1 definitivo. En el 80, salió el '22'.

El de Kogi State, sea como fuere, abrocha su temporada con unos números notables, que empiezan por los diez goles y cuatro asistencias en 33 partidos oficiales con su club, el Sevilla FC, y continúan con un meritorio 6+2 en 15 con las 'Súper Águilas' desde su estreno con la absoluta allá por el mes de octubre de 2025. En total, 16 dianas y seis pases decisivos, nada mal para un artillero criticado en su desembarco desde el Montpellier en el mercado invernal de la 24/25. Torpón, también para caer en fuera de juego de manera enfermiza, Akor Adams ha sabido enmendarse para firmar un 2026 para enmarcar. Y aún le queda el arranque del próximo ejercicio.

Propuestas en marcha y fuerte interés saudí (no correspondido)

El inicio de la 26/27 puede no vivirlo en Nervión un Akor Adams que está consiguiendo que los dirigentes del Sevilla FC, ávidos de plusvalías, se froten las manos. En Marsella hacen cuentas para llevarlo de vuelta a la Ligue 1, con o sin Neal Maupay como moneda de cambio, aunque no es el único que anda tras la pista de un ariete potente y vertical que costó 5,5 millones y que podría dejar 3-4 veces más en las arcas blanquirrojas. Según ha podido saber ESTADIO Deportivo, un club saudí está dispuesto a cubrir de petrodólares el Ramón Sánchez-Pizjuán, pero no consigue de momento un acuerdo económico (la razón es más que nada deportiva) con el nigeriano.

Un 2026 para enmarcar y segundo mejor año de su carrera

Los 16 goles y seis asistencias de la 25/26 para Akor Adams constituyen solamente la segunda mejor temporada de su carrera. De hecho, alcanzó las 17 dianas (y tres pases decisivos) en la 22/23 con el Lillestrom noruego, llegando a 12 'chicharros' con los aurinegros el año anterior y fijando el listón en la decena con el Montpellier en la 23/24 y antes con el Sogndal IL de la segunda nórdica. Eso sí, su recta final del presente curso ha sido muy destacada, hasta el punto de anotar, contando su selección y el Sevilla FC, la muy destacada cifra de once goles y tres asistencias.