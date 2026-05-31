El gol en el Sevilla: Cualquier tiempo pasado fue mejor, de Arza o Luis Fabiano a Akor Adams

El nigeriano, talismán en un Sevilla FC que no pierde cuado él marca, ha sido el máximo realizador nervionense en la 25/26 con sólo 10 tantos. Es la peor marca del siglo XXI. El triple promediaban Arza, Polster, Suker, Luis Fabiano, Kanouté, Negredo, Bacca, Gameiro...

Cualquier tiempo pasado fue mejor. Entendiéndose la exageración y el sentido figurado, este refrán sirve para definir la principal carencia que ha tenido el Sevilla FC en las dos últimas temporadas. Conocido desde hace medio siglo por su amplia colección de delanteros de primer nivel en sus filas, el equipo nervionense lleva dos años seguidos sufriendo para tener en nómina al menos un futbolista que rebase la exigua barrera de la decena de goles.

Ahí se ha quedado Akor Adams, máximo realizador de esta 2025/2026 con 10, y sólo uno más obtuvo Dodi Lukébakio (11), 'pichichi' blanquirrojo en la 24/25. Otra muestra de hasta qué punto han sido pobres los registros de los dos últimos años se refleja en el hecho de que ni el africano, en la recién concluida temporada, ni el belga en la anterior tuvieron competencia. Vamos, que evidentemente ellos son los menos culpables de la reducidísima producción anotadora.

Por debajo de los 11 de Lukébakio en la 24/25 sólo aparecen Isaac Romero y Juanlu Sánchez, con cinco cada uno. En esta 25/26, detrás de los 10 del talismán (el Sevilla FC nunca pierde si marca Akor Adams) figura el lebrijano, otra vez con cinco, las mismas que Djibril Sow y una más que Alexis Sánchez (cuatro). Definitivamente, sí: 'Cualquier tiempo pasado fue mejor'.

Las mejores marcas goleadoras de la historia del Sevilla FC en una misma temporada

No hace falta irse hasta los 35 tantos de Juan Arza en la 1954/1955, ni siquiera a los 33 de Anton Polster en la 89/90 -marcó otros dos en Copa pero el Espanyol impugnó el partido y se los quitaron. La cifra del austríaco fue igualada por Luis Fabiano Clemente, también con 33 en la 2007/2008, y así se mantiene desde entonces el podio en el 'Olimpo del gol' sevillista.

Además, en la historia reciente del Sevilla FC superó la treintena otro depurado artillero como Álvaro Negredo, con 31 en la 12/13 y la alcanzaron los no menos contrastados Frédéric Kanouté en la 06/07 y Wissan Ben Yedder (30). A las puertas se quedaron otros arietes de gratos recuerdos en Nervión: Kévin Gameiro, 29 en la 15/16; Carlos Bacca, 28 en la 14/15, y Davor Súker, 27 en la 93/94.

Más de 20 marcaron también Julio Baptista, que hizo 25 en la campaña 2002/2003, y Pablo Sarabia, con los 23 de la 18/19. Dos veces lo firmaron Youssef En-Nesyri, con los 24 de la 20/21 o los 20 de la 23/24, que es la última vez que se ha alcanzado la veintena en el Sevilla FC.

También dos veces rebasaron esa cifra Luisfa, 33 y 21 (09/10); Ben Yedder, con 30 y 22 (17/18); Bacca, con 21 (13/14) y 28; Gameiro, con 21 (13/14) y 29; y Negredo, 22 (17/18) y 31. Más asombroso aún es lo de Kanouté: vistió de blanquirrojo siete cursos y en cuatro marcó más de 20 dianas con 14, 30, 25, 23, 15, 21 y 8, respectivamente.

El máximo goleador del Sevilla FC en cada temporada del siglo XXI

Los 10 goles de Akor Adams en esta 2025/2026 son la cifra más baja de un máximo goleador del Sevilla FC en los últimos 26 años, igualada con la decena de José Antonio Reyes en la lejana 2002/2003. Los 11 de Lukébakio -sin suerte este curso en el Benfica- son el segundo peor registro del siglo XXI, seguidos de los 13 de Moisés García (2001/2002) y de Rafa Mir (2022/2023) y de los 14 de Álvaro Negredo (11/12).

Que hace falta como el comer un delantero goleador para no sufrir tanto en la 26/27 es una conclusión que salta a la vista. No obstante, con la planificación frenada en seco con la confirmada salida de Antonio Cordón -su ayudante José Ignacio Navarro ejerce una mínima interinidad en la dirección deportiva- y con la compra de la entidad totalmente rota, el panorama que se avecina parece destinado a encomendarse de nuevo a lo que Akor Adams sea capaz de mandar a la cazuela.