Las posturas del Levante y Carlos Álvarez en una negociación a la que siguen atentos en Nervión

El presidente granota admite que le "encantaría que siguiera muchos años" en el Ciudad de Valencia, "porque es especial y un fuera de serie", pero deja claro que el que encabeza es "un club vendedor", si bien pretende "no malvender" a ninguno de sus activos; el 1 de julio, el extremo zurdo entraría en su último año de contrato

"Es un jugador nuestro y es importantísimo. Me encantaría que siguiera muchos años, porque es especial, un fuera de serie. No ha renovado aún porque no era el momento. Estábamos enfocados en la salvación. Vamos a empezar el mercado y seguro que habrá ofertas por él. Tenemos pensado mejorar el equipo, pero el Levante UD es un club vendedor y va a haber ventas seguro, si bien no vamos a malvender", aseguraba este viernes en rueda de prensa el presidente granota, Pablo Sánchez, que se refería a Carlos Álvarez, aunque también indirectamente a su principal activo ahora, su tocayo Espí.

Con contrato hasta el 30 de junio de 2027, la directiva valenciana no quiere que entre en su último año de vinculación sin cambios en el estatus actual, pues sería muy complicado seguir remitiéndose a su cláusula de rescisión, que se mantiene en 25 millones de euros con la permanencia en Primera división, ya que el riesgo de que pudiera esperar y marcharse a coste cero, casi como llegó (hubo que pagar una prima de alrededor de 1,2 millones en total, por él e Iván Romero, tras el último ascenso), sería alto. De no lograr una prolongación, la otra opción más factible sería acceder desde Orriols a una venta al mejor postor, aunque no fuera por tanto como lo pretendido inicialmente.

Un 30% de la futura venta de Carlos Álvarez sigue siendo blanquirrojo

El Sevilla FC sigue muy atento a lo que ocurra con Carlos Álvarez, pues, aparte del dinero en variables que ya ha reportado por el salto a la elite hace dos veranos del Levante UD, sigue manteniendo un porcentaje de los derechos económicos del extremo sanluqueño. Le habría convenido más que hubiese salido hace un año, ya que, entonces, el 40% de lo que hubiesen recaudado los azulgranas habría terminado en las arcas nervionenses. A partir del verano de 2026, la tajada aún existe, pero se reduce al 30% del montante total. Se habló de posibles artimañas legales, como un préstamo con obligación de compra o la desaparición de tales cláusulas con la rúbrica de un nuevo contrato, aunque todo hace indicar que la compensación citada no caduca.

La decisión de Carlos Álvarez sobre su futuro

Según ha podido saber ESTADIO Deportivo, Carlos Álvarez y su entorno (está asesorado por la agencia Bahía Internacional) tienen decidido ya forzar una salida este verano, un cambio de aires que no vieron del todo claro las partes implicadas cuando apareció el Benfica, pero que ahora podría llevarle a un club con mayores aspiraciones. Todos saldrían ganando, claro está, puesto que aparte de cobrar más el atacante zurdo, tanto Levante UD como Sevilla FC se repartirían los beneficios (70%-30%). De momento, no hay un destino fijado ni ninguna negociación abierta ni avanzada, aunque las posturas están bastante definidas.